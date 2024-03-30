Косметологиня Анна Круглик поділилась, як доглядати за шкірою у цю пору року, щоб уникнути сухості та подразнень і повернути їй сяйво та свіжість. На які косметичні процедури варто звернути увагу, розповідаємо далі.

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Відновити мікроциркуляцію

Навесні кожна жінка відчуває, що її шкіру необхідно оживити та наповнити енергію. І для цього потрібно відновити мікроциркуляцію, щоб наситити клітини киснем та усіма необхідними поживними речовинами, зволожити її, забезпечити свіжий колір обличчя та покращити пружність.

В домашньому догляді важливо використовувати засоби з ніацинамідом, з вітаміном С, з гіалуроновою кислотою. Наприклад сироватка з ніацинамідом, крем з вітаміном С, і зволожувальна маска з гіалуроновою кислотою,

– пояснює косметологиня.

Робити самомасаж

Також корисно робити самомасаж обличчя, який є так званою пасивною гімнастикою, яка активізує усі м'язи та зв'язки. Не варто його недооцінювати, адже при регулярному виконанні цієї процедури, можна покращити кровообіг та інтенсивність обміну речовин у тканинах.

Правильний догляд навесні допоможе підготувати шкіру до літа / Фото Freepik

Якщо ваш очищальний засіб делікатний та не порушує епідермальний барʼєр, то навіть під час етапу очищення ви можете робити самомасаж обличчя протягом 2-3 хвилин. Це буде значно покращувати зовнішній вигляд шкіри,

– радить Анна Круглик.

Відвідати косметолога

Окрім домашнього догляду можуть знадобитися косметологічні процедури. Краще робити їх після консультації та за призначенням фахівці. Спеціаліст оцінить стан шкіри та проблеми, які потрібно усунути, й порекомендує необхідні процедури.

Ближче до літа було б добре зробити курс процедур, направлених на відновлення захисної функції шкіри та зволоження, щоб підготувати шкіру до активного сонячного опромінення. Адже суху шкіру з порушеним епідермальним барʼєром, від гіперпігментації не захистить навіть крем з найбільшим фактором захисту,

– зазначає Анна Круглик.

Вона додає, що підтримати шкіру навесні допоможе збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Важливо пити достатньо води, їсти фрукти, овочі та вести активний фізичний спосіб життя.. Лише при комплексному підході вдасться зберегти молодість та здоров'я шкіри.