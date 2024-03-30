Косметолог Анна Круглик поделилась поделилась, как ухаживать за кожей в это время года, чтобы избежать сухости и раздражений и вернуть ей сияние и свежесть. На какие косметические процедуры стоит обратить внимание, рассказываем далее.

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Восстановить микроциркуляцию

Весной каждая женщина чувствует, что ее кожу необходимо оживить и наполнить энергией. И для этого нужно восстановить микроциркуляцию, чтобы насытить клетки кислородом и всеми необходимыми питательными веществами, увлажнить ее, обеспечить свежий цвет лица и улучшить упругость.

В домашнем уходе важно использовать средства с ниацинамидом, с витамином С, с гиалуроновой кислотой. Например, сыворотка с ниацинамидом, крем с витамином С, и увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой,

– объясняет косметолог.

Делать самомассаж

Также полезно делать самомассаж лица, который является так называемой пассивной гимнастикой, которая активизирует все мышцы и связки. Не стоит его недооценивать, ведь при регулярном выполнении этой процедуры, можно улучшить кровообращение и интенсивность обмена веществ в тканях.

Правильный уход весной поможет подготовить кожу к лету / Фото Freepik

Если ваше очищающее средство деликатное и не нарушает эпидермальный барьер, то даже во время этапа очистки вы можете делать самомассаж лица в течение 2-3 минут. Это будет значительно улучшать внешний вид кожи,

– советует Анна Круглик.

Посетить косметолога

Кроме домашнего ухода могут понадобиться косметологические процедуры. Лучше делать их после консультации и по назначению специалиста. Специалист оценит состояние кожи и проблемы, которые нужно устранить, и порекомендует необходимые процедуры.

Ближе к лету было бы хорошо сделать курс процедур, направленных на восстановление защитной функции кожи и увлажнение, чтобы подготовить кожу к активному солнечному облучению. Ведь сухую кожу с нарушенным эпидермальным барьером, от гиперпигментации не защитит даже крем с самым большим фактором защиты,

– отмечает Анна Круглик.

Она добавляет, что поддержать кожу весной поможет сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Важно пить достаточно воды, есть фрукты, овощи и вести активный физический образ жизни. Только при комплексном подходе удастся сохранить молодость и здоровье кожи.