Головна косметика літа: правила використання сонцезахисного крему

Попри те, що сонячні промені дарують нам гарну засмагу, вони також можуть і нашкодити шкірі, тож сонцезахисний крем – це головний аксесуар літа та весни.

Як пояснює дерматологиня Вікторія Миронюк, в полудневу спеку на вулиці краще нанести будь-який сонцезахисний крем. Як правильно це зробити й ефективно користуватися засобами з SPF, розповідаємо далі.

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Як правильно використовувати сонцезахист

Сонцезахисні засоби або SPF захищають шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів. Вони містять різні активні речовини, які допомагають уникнути опіків та інших негативних наслідків від сонячного випромінення, однак для гарного ефекту їх теж слід правильно використовувати.

Так, дерматологиня Вікторія Миронюк радить наносити косметику в достатній кількості: приблизно 2,5 мілілітри або 1 чайну ложку на обличчя та шию.

Також варто поновлювати засіб, якщо ви плануєте перебувати на вулиці під пекучим сонцем більш ніж 2 години.

Якщо ви спітніли, купалися, витерлися руками або рушником – нанесіть новий шар,

– додає лікарка.

Як правильно наносити сонцезахист: поради дерматологині

Крім того, щоб дозволити сонцезахисному засобу абсорбуватися в шкіру та почати працювати, вона рекомендує наносити SPF за 30 хвилин до виходу на сонце й обирати водостійку косметику, аби вона лишалась стійкою до води й поту.

За словами експертки, наносити сонцезахист найкраще на всі відкриті ділянки, включно з обличчям, шиєю, вухами, руками й ногами, але також варто пам'ятати, що захист від УФ-променів – це не лише про крем. Одяг, капелюх, окуляри допоможуть досягнути максимального результату.

Водночас дерматологиня наголошує, що не слід недооцінювати уникання прямих сонячних променів. У період максимальної сонячної активності – від 10 ранку до 16 вечора краще не бувати на вулиці.