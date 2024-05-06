Как объясняет дерматолог Виктория Миронюк, в полуденную жару на улице лучше нанести любой солнцезащитный крем. Как правильно это сделать и эффективно пользоваться средствами с SPF, рассказываем далее.

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Как правильно использовать солнцезащиту

Солнцезащитные средства или SPF защищают кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Они содержат различные активные вещества, которые помогают избежать ожогов и других негативных последствий от солнечного излучения, однако для хорошего эффекта их тоже следует правильно использовать.

Так, дерматолог Виктория Миронюк советует наносить косметику в достаточном количестве: примерно 2,5 миллилитра или 1 чайную ложку на лицо и шею.

Также стоит обновлять средство, если вы планируете находиться на улице под палящим солнцем более чем 2 часа.

Если вы вспотели, купались, вытерлись руками или полотенцем – нанесите новый слой,

– добавляет врач.

Как правильно наносить солнцезащиту: советы дерматолога

Кроме того, чтобы позволить солнцезащитному средству абсорбироваться в кожу и начать работать, она рекомендует наносить SPF за 30 минут до выхода на солнце и выбирать водостойкую косметику, чтобы она оставалась устойчивой к воде и поту.

По словам эксперта, наносить солнцезащиту лучше всего на все открытые участки, включая лицо, шеей, ушами, руками и ногами, но также стоит помнить, что защита от УФ-лучей – это не только о креме. Одежда, шляпа, очки помогут достичь максимального результата.

В то же время дерматолог отмечает, что не следует недооценивать избегание прямых солнечных лучей. В период максимальной солнечной активности – от 10 утра до 16 вечера лучше не бывать на улице.