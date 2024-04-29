В связи с этим важно заботиться о своей коже и правильно защищать ее от опасных лучей. Как лучше всего это делать в период активного солнца, рассказывает Life 24.

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Выбирайте косметику с SPF

Летом и весной обязательно следует использовать защитную косметику, которая содержит УФ-фильтры. Наносить солнцезащиту стоит как на кожу лица, так и на тело. SPF-средства нужно обновлять каждые два часа, особенно в случае активного потоотделения или пребывания на пляже.

В то же время для обычного выхода в городе можно выбрать тональное средство с SPF. Оно одновременно сделает кожу блестящей и защитит от вредных лучей.

Откажитесь от некоторых косметических процедур

В период активного солнца желательно воздержаться от пилингов и использования ретинола, ведь они делают кожу более чувствительной к солнечным лучам.

Если же успели сделать последний весенний пилинг, а на улице уже припекает, старайтесь не выходить на открытое солнце в течение суток после процедуры или обязательно нанесите средство с SPF.

Увлажняйте кожу перед сном

Жара и яркое солнце – это стресс для кожи, поэтому в этот период она нуждается в особом восстановлении. Ежедневно используйте питательные и увлажняющие средства перед сном, чтобы за ночь кожа успокоилась и постепенно восстанавливалась.

Как защитить кожу от солнца: смотрите видео

Придерживайтесь правил загорания

Чтобы не пришлось экстренно спасать кожу после пребывания на солнце, не загорайте с 11:00 до 16:00, когда его действие наиболее интенсивное. В эти часы избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами и лучше выбирайте тень.

Создайте соответствующий гардероб

Не стоит в теплое время года носить темную одежду из искусственных тканей. В летнем гардеробе должны преобладать светлые вещи из натуральных материалов – хлопка, шелка, льна.

Также обязательно носите головные уборы – шляпы или кепки. Таким образом можно себя защитить от теплового удара и чрезмерного попадания солнца на лицо.

Позаботьтесь о питьевом режиме и правильном питании

В летнее и весеннее время особенно важно соблюдать питьевой режим и выпивать свою норму жидкости. Это даст возможность организму быть увлажненным изнутри.

Вместе с тем следует обогатить рацион продуктами-антиоксидантами (свежие овощи, фрукты, мясо). Они будут поддерживать естественные защитные механизмы клеток кожи, обеспечивая эффективную защиту от свободных радикалов, прекрасно подчеркивая естественный тон кожи и фиксируя загар.