У зв'язку з цим важливо дбати про свою шкіру та правильно захищати її від небезпечних променів. Як найкраще це робити в період активного сонця, розповідає Life 24.

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Обирайте косметику з SPF

Влітку та навесні обов'язково слід використовувати захисну косметику, яка містить УФ-фільтри. Наносити сонцезахист варто як на шкіру обличчя, так і на тіло. SPF-засоби потрібно поновлювати кожні дві години, особливо в разі активного потовиділення або перебування на пляжі.

Водночас для звичайного виходу в місті можна обрати тональний засіб з SPF. Він одночасно зробить шкіру блискучою та захистить від шкідливого проміння.

Відмовтеся від деяких косметичних процедур

У період активного сонця бажано утриматися від пілінгів та використання ретинолу, адже вони роблять шкіру більш чутливою до сонячних променів.

Якщо ж встигли зробити останній весняний пілінг, а на вулиці вже припікає, намагайтеся не виходити на відкрите сонце протягом доби після процедури або обов'язково нанесіть засіб з SPF.

Зволожуйте шкіру перед сном

Спека та яскраве сонце – це стрес для шкіри, тож в цей період вона потребує особливого відновлення. Щодня використовуйте поживні та зволожувальні засоби перед сном, щоб за ніч шкіра заспокоїлась і поступово відновлювалась.

Як захистити шкіру від сонця: дивіться відео

Дотримуйтеся правил засмагання

Щоб не довелося екстрено рятувати шкіру після перебування на сонці, не засмагайте з 11:00 до 16:00, коли його дія найбільш інтенсивна. У ці години уникайте перебування під прямими сонячними променями та краще обирайте затінок.

Створіть відповідний гардероб

Не варто у теплу пору року носити темний одяг зі штучних тканин. У літньому гардеробі повинні переважати світлі речі з натуральних матеріалів – бавовни, шовку, льону.

Також обов'язково носіть головні убори – капелюхи чи кепки. В такий спосіб можна себе захистити від теплового удару і надмірного потрапляння сонця на обличчя.

Подбайте про питний режим та правильне харчування

У літній та весняний час особливо важливо дотримуватися питного режиму та випивати свою норму рідини. Це дасть можливість організму бути зволоженим зсередини.

Разом з тим слід збагатити раціон продуктами-антиоксидантами (свіжі овочі, фрукти, м'ясо). Вони підтримуватимуть природні захисні механізми клітин шкіри, забезпечуючи ефективний захист від вільних радикалів, чудово підкреслюючи природний тон шкіри й фіксуючи засмагу.