Які помилки роблять зволожувальні засоби марними та як наносити крем на обличчя і тіло правильно, розповідаємо далі.

До теми Ризикуєте отримати пігментні плями: помилки, яких слід уникати у догляді за шкірою

Неправильне зберігання

Навіть найкращий зволожувальний крем не принесе користі, якщо його неправильно зберігати, тож, перш за все, важливо дотримуватися термінів придатності та правил використання, зазначених в інструкції. У жодному разі не можна наносити на обличчя прострочений продукт, навіть якщо він дуже дорогий і дієвий. Коли закінчився термін придатності, засіб необхідно відразу утилізувати.

Додавання сторонніх речовин

Намагаючись зробити денний або нічний зволожувальний крем максимально корисним, до нього можуть додавати улюблені олії та вітаміни. Цього робити не варто, оскільки не всі хімічні компоненти гарно ладнають між собою. Взаємодіючи один з одним, вони можуть навпаки знизити користь крему, а іноді й зробити його токсичним.

Використання на непідготовленій шкірі

Також небажано наносити крем на не очищену шкіру. Багато хто вважає, що користуватися засобами для вмивання має сенс тільки у вечірній час, після повернення з вулиці. Насправді в години сну шкіра досить активно виробляє себум, тож вранці теж важливо видалити його разом з лусочками омертвілого епідермісу. Тільки тоді можна наносити інші засоби.

Нанесення на суху шкіру

Ті, хто користується зволожувальним кремом для обличчя, часто наносять його на суху шкіру. Однак щоб поживні речовини з косметичного продукту максимально швидко вбиралися, необхідно використовувати продукт на трохи вологій шкірі. Не варто насухо витирати обличчя рушником, достатньо прибрати зайву воду, промокнувши лице акуратними рухами.

Нанесення проти росту волосся

Помилка, якої часто припускаються ті, хто зволожує кремом шкіру тіла, – нанесення засобу проти росту волосся. Це загрожує закорковуванням волосяних цибулин, свербінням і висипаннями. Правильно наносити засіб по лінії росту волосся, розподіляючи його тонким шаром.