Як приховати синяк від пристрасного поцілунку: цікава порада

6 липня 2021 , 17:08
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Джерело:

TikTok mads.larocque

Блогерка "підірвала" тікток своєю оригінальною порадою, як позбутися від синяка після палкого поцілунку. Його ще інколи називають "засос".

Порада зробила блогерку mads.larocque справжньою знаменитістю у соцмережі. Її відео вже переглянули понад 13 мільйонів разів. Та Life 24 рекомендує обережно і критично ставитися до таких лайфхаків!

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Дівчина пояснила, що її хлопець трішки перестарався під час поцілунку: на шиї з’явився масивний синяк. Вона не хотіла, щоб батьки це побачили – і геніально вирішила свою проблему.

Як виглядав синяк на шиї дівчини / Скриншот тікток mads.larocque

Виявляється, щоб приховати такий синяк, можна не користуватися тональним кремом. Все, що вам знадобиться, – звичайна кухонна металева спіраль. Її використовують для збивання крему, яєць тощо. У багатьох глядачів виникло зрозуміле питання: і що з нею далі робити?

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Метод виявився надзвичайно простим. Потрібно всього лиш прикласти спіраль до синяка і трішки його помасажувати. Дивовижно, але через 5 хвилин усі сліди від поцілунку зникли. Блогерка спеціально продемонструвала, що вона не використовувала макіяж.

Дівчина легенько масажувала синяк спіралькою /Скриншот тікток mads.larocque

Підписники дівчини були здивовані таким методом. Багато хто не зрозумів, звідки вона взагалі про це дізналася. Адже лайфхак реально звучить дещо дивно:

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  • Як до цього взагалі хто-небудь додумався?
  • Не хотіла б я, щоб батьки побачили на мені такий синяк.
  • Мені одній цікаво, ЯК вона до цього дійшла?
  • Лайфхак справді спрацював.
@mads.larocque

Guys I am so happy rn! Lifesaver!! ##fyp ##foryou ##hickeyremoval ##remedy

♬ original sound - Madissonlarocque

 

Автор: Петро Синєокий