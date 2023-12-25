24 Канал зібрав кілька простих і затишних ідеї, які допоможуть створити відповідну атмосферу і перетворити зимові застілля в справжнє чарівне свято для сім’ї та гостей.

До теми Найпоширеніші помилки у зимовому декорі будинку: як зробити свята гарними та безпечними

Ялинка із серветок: маленька деталь, що неповторно передає зимовий настрій

Навіть невеликий елемент оригінального декору може перетворити звичний святковий стіл на справжню казкову феєрію. Такою цікавинкою цього року може стати ялинка із серветок.

Для того, щоб її зробити, треба взяти квадратну зелену серветку з тканини та скласти її навпіл, а потім згорнути ще раз у менший квадрат. Після цього краї серветки слід підігнути так, як показано на відео, та сформувати невелику ялиночку.

Як зробити ялинку із серветок: дивіться відео

Коли ялинка буде готова, її слід просто залишити на тарілці. Цей невеликий святковий декор безперечно здивує ваших гостей та сім'ю та змусить їх посміхнутися у передчутті дива.

Ялинка із закусок: залишить у захваті всіх гостей

Така композиція з легкістю стане родзинкою вашого святкового столу та залишить у захваті кожного. Для того, щоб створити ялинку із закусок, перш за все, необхідно придбати або зробити власноруч конус із пінопласту. Він може бути будь-якого розміру, усе залежить від того, наскільки велику ялинку ви хочете оформити.

На готовий конус потрібно по спіралі прикріпити улюблені закуски одноразовими шпажками. Використати можна різні види оливок, шматочки сиру, помідори чері, в'ялене м'ясо, прошуто, шинку.

Як зробити ялинку із закусками: дивіться відео

Коли така "смачна" ялинка буде готова, її можна встановлювати в центрі столу та чекати за захоплені відгуки гостей та членів родини.

Зимова композиція зі свічками: святковий стіл перетвориться на справжнє диво

Декор святкового столу важко уявити без флористичної композиції. Взимку її можна зробити з хвої та доповнити свічками.

Для ще більш оригінального вигляду такої прикраси, слід з'єднати дві тарілки – глибоку перевернути дном до гори, а пласку приєднати до неї клеєм чи двостороннім скотчем.

На готову конструкцію слід прикріпити невеликі свічники, викласти кілька гілочок хвої, шишки, евкаліпт і навіть можна додати гілки омели, а насамкінець варто встановити свічки.

Як зробити зимову рослинну композицію: дивіться відео

Готову композицію найкраще встановлювати у центрі столу. Вона з легкістю стане його окрасою і буде додавати святкового настрою та затишного запаху зими.