Якими є найпоширеніші помилки у декорі будинку, чим вони загрожують та як їх уникнути, розповідаємо далі.

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Як уникнути помилок під час прикрашання будинку

Декорування будинку – це приємна зимова справа. Однак прості помилки у цьому процесі можуть призвести до значної шкоди та небезпеки.

Якщо ви хочете, щоб дім виглядав чарівно, але разом з тим свята пройшли спокійно та безпечно, важливо уникати наступних помилок:

Розташування ялинки поблизу джерел тепла

Дуже важливо тримати ялинку якомога далі від джерел тепла, таких як свічки, кімнатні обігрівачі та радіатори. Навіть незначне підвищення температури може підвищити ризик пожежі.

Безпечною відстанню між деревом та елементами, що випромінюють тепло, можна вважати щонайменше 3 фути (приблизно 90 сантиметрів). Ця дистанція зменшує вплив тепла на дерево, знижуючи ймовірність загоряння.

Придбання занадто важкої ялинки

Різдвяні ялинки, які важать понад 100 фунтів (приблизно 45 кілограмів), можуть завдати шкоди килимам і паркетним підлогам. Встановлюючи таке дерево, варто подбати про міцну та широку підставку, щоб рівномірно розподілити вагу та мінімізувати пошкодження.

Щоб захистити килимове покриття та уникнути вм'ятин, під дерево слід класти захисний килимок або щільну тканину. Для паркетної підлоги можна використати гумову прокладку під підставку, щоб захистити поверхню.

Завелика кількість різдвяних вогників

Таке перевантаження створює ризик пожежі в електромережі. При оформленні кімнат та ялинки святковими вогнями варто уникати перевантаження джерел живлення та розеток.

Підключення занадто великої кількості пристроїв споживання енергії до однієї розетки може спричинити перегрів та підвищений ризик електричних пожеж.

Крім того, надмірне споживання електроенергії може спричинити перегрів розеток, розплавлення або іскріння, становлячи серйозну небезпеку для будинку.

Розподілити навантаження краще між кількома розетками, використовуючи подовжувачі, оснащені захистом від перенапруги.

Неправильне кріплення додаткових джерел світла

Неправильне підвішування зовнішніх світильників може пошкодити дах і водостоки. Не варто пробивати або проколювати будь-яку частину даху, щоб повісити різдвяні вогники. Хоча отвори можуть здаватися невеликими, іноді вони спричиняють значну шкоду.

Коли декорації прикріплюються скобами або прибиваються до даху, талий сніг або дощ можуть проникнути усередину, пошкоджуючи внутрішню структуру будівлі.

Крім того, слід утриматися від пробивання отворів у стічних трубах для підвішування вогнів. Вони служать для відведення води від даху та фундаменту будинку, а отвори можуть пошкодити цю функцію.

Відсутність перевірки труб перед тим, як вішати декор

Прикрашаючи стіни різдвяними прикрасами, слід запобігти не лише їхньому потенційному пошкодженню, але й проблемам з основною інфраструктурою. Неправильне підвішування декору, особливо на стінах, що приховують труби, може проколоти або пошкодити їх, зірвати свят і призвести до дорогого ремонту.

Щоб цього уникнути краще використовувати клейкі гачки та зручні для стін стрічки, щоб запобігти структурним несправностям.