Каковы самые распространенные ошибки в декоре дома, чем они угрожают и как их избежать, рассказываем дальше.

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Как избежать ошибок во время украшения дома

Декорирование дома – это приятное зимнее дело. Однако простые ошибки в этом процессе могут привести к значительному вреду и опасности.

Если вы хотите, чтобы дом выглядел неотразимо, но вместе с тем праздники прошли спокойно и безопасно, важно избегать следующих ошибок:

Расположение елки вблизи источников тепла

Очень важно держать елку подальше от источников тепла, таких как свечи, комнатные обогреватели и радиаторы. Даже незначительное повышение температуры может увеличить риск пожара.

Безопасным расстоянием между деревом и излучающими тепло элементами можно считать по меньшей мере 3 фута (примерно 90 сантиметров). Эта дистанция уменьшает влияние тепла на дерево, снижая вероятность возгорания.

Приобретение слишком тяжелой елки

Рождественские елки, которые весят более 100 фунтов (примерно 45 килограммов), могут нанести вред коврам и паркетным полам. Устанавливая такое дерево, следует позаботиться о крепкой и широкой подставке, чтобы равномерно распределить вес и минимизировать повреждения.

Чтобы защитить ковровое покрытие и избежать вмятин, под дерево следует класть защитный коврик или плотную ткань. Для паркетных полов можно использовать резиновую прокладку под подставку, чтобы защитить поверхность.

Большое количество рождественских огоньков

Такая перегрузка создает риск пожара в сети. При оформлении комнат и елки праздничными огнями следует избегать перегрузки источников питания и розеток.

Подключение слишком большого количества устройств потребления энергии к одной розетке может привести к перегреву и повышенному риску электрических пожаров.

Кроме того, чрезмерное потребление электроэнергии может привести к перегреву розеток, расплавлению или искрению, представляя серьезную опасность для дома.

Распределить нагрузку лучше между несколькими розетками, используя удлинители с защитой от перенапряжения.

Неправильное крепление дополнительных источников света

Неправильный подвес наружных светильников может повредить крышу и водостоки. Не стоит пробивать или прокалывать какую-либо часть крыши, чтобы повесить рождественские огоньки. Хотя отверстия могут казаться небольшими, иногда они наносят значительный вред.

Когда декорации прикрепляются скобами или прибиваются к крыше, талый снег или дождь могут проникнуть внутрь, повреждая внутреннюю структуру здания.

Кроме того, следует удержаться от пробивки отверстий в сточных трубах для подвешивания огней. Они служат для отвода воды от крыши и фундамента дома, а отверстия могут разрушить эту функцию.

Отсутствие проверки труб перед тем, как вешать декор

Вешая на стены рождественские украшения, следует предотвратить не только их потенциальное повреждение, но и проблемы с основной инфраструктурой. Неправильный подвес декора, особенно на стенах, скрывающих трубы, может проколоть или повредить их, сорвать праздники и привести к дорогостоящему ремонту.

Чтобы этого избежать, лучше использовать клейкие крючки и удобные для стен ленты, чтобы предотвратить структурные неисправности.