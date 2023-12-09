Каковы самые распространенные ошибки в декоре дома, чем они угрожают и как их избежать, рассказываем дальше.

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Как избежать ошибок во время украшения дома

Декорирование дома – это приятное зимнее дело. Однако простые ошибки в этом процессе могут привести к значительному вреду и опасности.

Если вы хотите, чтобы дом выглядел неотразимо, но вместе с тем праздники прошли спокойно и безопасно, важно избегать следующих ошибок:

  • Расположение елки вблизи источников тепла

Очень важно держать елку подальше от источников тепла, таких как свечи, комнатные обогреватели и радиаторы. Даже незначительное повышение температуры может увеличить риск пожара.

Безопасным расстоянием между деревом и излучающими тепло элементами можно считать по меньшей мере 3 фута (примерно 90 сантиметров). Эта дистанция уменьшает влияние тепла на дерево, снижая вероятность возгорания.

  • Приобретение слишком тяжелой елки

Рождественские елки, которые весят более 100 фунтов (примерно 45 килограммов), могут нанести вред коврам и паркетным полам. Устанавливая такое дерево, следует позаботиться о крепкой и широкой подставке, чтобы равномерно распределить вес и минимизировать повреждения.

Чтобы защитить ковровое покрытие и избежать вмятин, под дерево следует класть защитный коврик или плотную ткань. Для паркетных полов можно использовать резиновую прокладку под подставку, чтобы защитить поверхность.

  • Большое количество рождественских огоньков

Такая перегрузка создает риск пожара в сети. При оформлении комнат и елки праздничными огнями следует избегать перегрузки источников питания и розеток.

Подключение слишком большого количества устройств потребления энергии к одной розетке может привести к перегреву и повышенному риску электрических пожаров.

Кроме того, чрезмерное потребление электроэнергии может привести к перегреву розеток, расплавлению или искрению, представляя серьезную опасность для дома.

Распределить нагрузку лучше между несколькими розетками, используя удлинители с защитой от перенапряжения.

  • Неправильное крепление дополнительных источников света

Неправильный подвес наружных светильников может повредить крышу и водостоки. Не стоит пробивать или прокалывать какую-либо часть крыши, чтобы повесить рождественские огоньки. Хотя отверстия могут казаться небольшими, иногда они наносят значительный вред.

Когда декорации прикрепляются скобами или прибиваются к крыше, талый снег или дождь могут проникнуть внутрь, повреждая внутреннюю структуру здания.

Кроме того, следует удержаться от пробивки отверстий в сточных трубах для подвешивания огней. Они служат для отвода воды от крыши и фундамента дома, а отверстия могут разрушить эту функцию.

  • Отсутствие проверки труб перед тем, как вешать декор

Вешая на стены рождественские украшения, следует предотвратить не только их потенциальное повреждение, но и проблемы с основной инфраструктурой. Неправильный подвес декора, особенно на стенах, скрывающих трубы, может проколоть или повредить их, сорвать праздники и привести к дорогостоящему ремонту.

Чтобы этого избежать, лучше использовать клейкие крючки и удобные для стен ленты, чтобы предотвратить структурные неисправности.