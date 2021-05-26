У шафі лежить кілька суконь, які ви ніколи не вдягали та підборів "на потім", на полицях – дрібнички, які лише захаращують простір, а на кухні – безліч приладдя, яке ви використали один раз і забули. Усі ці речі були куплені на емоціях, вони принесли вам миттєву радість, а ще – зайві витрати та менше місця у квартирі. Експерт з особистих фінансів Анастасія Веселко знає, як позбутись бажання скуповувати усе в магазині.

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Спробуйте скористатись цими 3 простими порадами перед наступним походом до магазину. Це може значно зекономити вам гроші та врятувати від безглуздих покупок.

Планування

Це той випадок, коли планування – вже половина справи. Чіткий план допоможе вам контролювати власні фінанси й адекватно оцінити свої можливості:

Перед шопінгом складіть список покупок, які вам дійсно зараз необхідні. Найкраще це робити у спеціальному додатку або просто в нотатках. Порахуйте, скільки приблизно коштів ви витратите і беріть чітко ту суму, яку збираєтесь залишити в магазині. Спробуйте кілька місяців записувати, на що і скільки ви витрачаєте. Ви побачите реальну картину своїх витрат і зрозумієте, без чого можна було обійтись

Складіть заздалегідь список покупок / Фото Unsplash

Головне – вчасно зупинитись

Ось ви вже в магазині зі своїм списком покупок, але раптом вам на очі трапляється мила дрібничка: красива чашка, тарілка чи м'який ведмедик. І так важко втриматись, щоб не купити! На шляху до каси саме час увімкнути здоровий глузд:

"Я можу це не купувати?" – якщо відповідь "так", без вагань залишайте річ на полиці. Без усяких "але ця іграшка така мила" і "чашок багато не буває".

Тест на незнайомця. Уявіть, що до вас підходить людина і пропонує взяти цю річ або гроші, що ви оберете? Якщо гроші, то ви знаєте, що робити.

Уявіть, що до вас підходить людина і пропонує взяти цю річ або гроші, що ви оберете? Якщо гроші, то ви знаєте, що робити. Дайте собі час. Зробіть перерву у три дні – цього достатньо, щоб зрозуміти, вам дійсно потрібно це купити чи ви вже й забули про цю річ.

Дайте собі час подумати / Фото Unsplash

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Філософія мінімалізму

Мало хто може обійтись всього сотнею речей, як у німецькій комедії "100 речей та нічого зайвого". Однак експертка радить передивитись свої цінності та звернути увагу на мінімалістичний підхід до життя. Його суть у тому, що людям насправді потрібно дуже мало речей, і більшість з того, що ми купуємо – зовсім необов'язково. Такий підхід допоможе зекономити кошти й звільнити час та ресурси для цікавіших речей, аніж шопінг.