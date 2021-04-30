Постійне порівняння може добряче зіпсувати життя, адже порівнюючи себе з іншими, людина знецінює свої досягнення та здобутки. Розповідаємо, як припинити страждати через чужі успіхи й перетворити порівняння на мотивацію для себе.

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1. Чи вам це потрібно?

Замість того, щоб впадати у тривожність та стресувати через чужі досягнення, краще уявіть собі день цієї людини, але без прикрас.

Якщо це блогер з купою підписників, чи хотіли б ви на таку аудиторію 24/7 показувати своє життя, більшість часу монтувати сторіс та терпіти коментарі ворогів? Готові ви пожертвувати особистим життям, подорожами та працювати до 12 ночі, як ваша однокласниця, що стала головою фірми? Можливо, ті речі, які ви маєте зараз, набагато цінніші.

Подумайте, чи готові ви на таке життя, як у іншої людини / Фото Pixabay

2. Зловіть емоції

Як тільки ви починаєте хвилюватись через чужий успіх, зупиність і назвіть цю емоцію. Це заздрість? Роздратування? Що саме вас у цій людині непокоїть? Чого ви не можете собі дозволити такого, що може ця інша людина? Такі емоці – нормальні. Якщо ви зрозумієте, звідки вони йдуть, то зможете визначити свої потреби і перетворили це на мотивацію.

3. Перетворіть злість на позитив

Змістіть фокус – замість того, щоб лаяти себе за те, що ви знову чогось не досягли, краще похваліть цю людину. Так, навіть подумки, визнайте, що ця людина – успішна, адже вона чогось досягла. Придивіться, як вона це зробила, проаналізуйте її кроки – і часу на звинувачування себе вже не буде.

Визнайте чужий успіх / Фото Unsplash

4. Враховуйте всі чинники

Ми не завжди коректно порівнюємо своє життя та життя інших. Всі ми рівні, проте у всіх нас різні стартові можливості, виховання, оточення та емоційні ресурси. Ми також не можемо знати, через що пройшла людина заради своїх цілей, що вона втратила, чим пожертвувала, які події зробили її такою.

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5. Відкладіть телефон

Інколи найпростіший спосіб почати жити і не хвилюватись через успіхи інших – просто припинити слідкувати за цими людьми, фільтрувати потік інформації. Для чого вам продовжувати читати/дивитись людину, яка викликає у вас негативні емоції? Або ж встановлюйте собі ліміт на день чи влаштовуйте раз на тиждень цілий день без соцмереж. Допомагає відпочити та перезавантажитись.