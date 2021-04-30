Постоянное сравнение может сильно испортить жизнь, ведь сравнивая себя с другими, человек обесценивает свои достижения и достижения. Рассказываем, как прекратить страдать из-за чужих успехов и превратить сравнения в мотивацию для себя.

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1. Вам это нужно?

Вместо того чтобы впадать в тревожность и стресовать из-за чужих достижений, лучше представьте себе день этого человека, но без приукрашиваний.

Если это блогер с кучей подписчиков, хотели бы вы на такую аудиторию 24/7 показывать свою жизнь, большую часть времени монтировать сторис и терпеть комментарии врагов? Г отовы ли вы пожертвовать личной жизнью, путешествиями и работать до 12 ночи, как ваша одноклассница, ставшая главой фирмы? Возможно, те вещи, которые у вас есть сейчас, гораздо ценнее.

Подумайте, готовы ли вы на такую жизнь, как у другого человека / Фото Pixabay

2. Поймайте эмоции

Как только вы начинаете волноваться из-за чужого успеха, остановитесь и назовите эту эмоцию. Это зависть? Раздражение? Что именно вас в этом человеке беспокоит? Чего вы не можете себе позволить такого, что может этот другой человек? Такие эмоций – нормальные. Если вы поймете, откуда они идут, то сможете определить свои потребности и превратили это в мотивацию.

3. Превратите злость в позитив

Сместите фокус: вместо того, чтобы ругать себя за то, что вы опять чего-то не достигли, лучше похвалите этого человека. Да , даже мысленно, признайте, что этот человек – успешный, ведь он чего-то достиг. Присмотритесь, как он это сделала, проанализируйте его шаги – и времени на обвинения себя уже не будет.

Признайте чужой успех / Фото Unsplash

4. Учитывайте все факторы

Мы не всегда корректно сравниваем свою жизнь и жизнь других. Все мы равны, однако у всех нас разные стартовые возможности, воспитание, окружение и эмоциональные ресурсы. Мы также не можем знать, через что прошел человек ради своих целей, что он потерял, чем пожертвовал, какие события сделали его таким.

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5. Отложите телефон