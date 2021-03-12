Як припинити постійно планувати й почати діяти: 7 порад

Планування, звісно, річ корисна. Воно допомагає усюди встигати, чітко бачити цілі та й просто зручно організовувати кожен свій день. Проте надмірне планування приводить до того, що замість того, щоб наважитись на важливий крок, ми тисячі разів його обдумуємо, але не діємо.

Якщо ви постійно зосереджені на тому, щоб складати графіки й відмічати пункти у своєму блокноті, то пропонуємо трохи розслабитись. Це не значить, що потрібно викинути геть усі планери та видалити додатки з "to do list". Розповідаємо, як перетворити пункти своєму плані у реальні дії й додати життю більше спонтанності.

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Встановіть чіткі дати

Ви поставили перед собою ціль – запустити власний Ютуб-канал. Але ви записуєте у планер, що спочатку потрібно купити найкращу техніку, тоді пройти ще кілька курсів ораторського мистецтва, купити одяг, який би круто виглядав у кадрі, та й схуднути не завадило б...Досить. Поставте чітку дату запуску, розкажіть про це знайомим і починайте, навіть якщо з техніки у вас лише телефон і штатив, а з красивого одягу – біла футболка.

Встановіть чітку дату початку проєкту / Фото Freepik

Зробити перший крок

Починати потрібно, як не дивно, спочатку. Ніколи не буде ідеального моменту для старту. Це стосується не тільки масштабних проєктів, але й буденних речей. Якщо вам важко перейти на здорове харчування, почніть з того, що прямо зараз відмовтесь від ложки цукру у каві.

Менше слухайте інших

Зараз навколо стільки інформації, що нам здається: почати якийсь власний проєкт без консультації спеціалістів, спеціальних курсів чи книг просто неможливо. Проте ви ризикуєте втомитись від перенасичення інформацією і просто перегоріти, а ваша ідея вам здаватиметься не такою вже й оригінальною.

Не варто перенасичуватись інформацією / Фото Freepik

Усіх знань вам не здобути, тому просто пробуйте вже зараз, з тими знаннями, що маєте. Досвід – найкращий вчитель.

Завжди кажи "так"

Звісно ж, не завжди. Проте спробуйте більше погоджуватись на речі, які не входять у ваш план. Це чудовий варіант, щоб розширити коло своїх знайомств, побачити нові можливості, надихнутись. Спонтанне рішення може допомогти тобі у справах, стати твоїм новим хобі чи навіть спонукати на кардинальні зміни.

Наважуйтесь на спонтанні вчинки / Фото Unsplash

Не бійся помилятись

Подивіться правді в обличчя: всього ніколи не вдасться прорахувати. І навіть у найбільш продуманих планах є безліч факторів, які впливають, і завжди щось може піти не так. Перфекціонізм та бажання зробити усе ідеально лише відтягують втілення ваших планів у життя.

Менше думайте

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Вас покликали на вечірку, де ви знаєте лише кілька людей? Чи ви давно хотіли піти на танці? Не думайте про те, як до вас ставитимуться, як ви будете там поводитись та які ніякові ситуації можуть трапитись. Просто прийдіть – і там ви вже точно візьмете себе у руки. Деякі ситуації здаються нам складнішими, ніж є насправді.

Менше роздумуйте і більше дійте / Фото Freepik

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Пригальмуйте

Важко буде втиснути відпочинок і спонтанні вчинки, якщо у вас розписана кожна хвилина. Не намагайтесь бути продуктивними 24/7. Залиште у своєму графіку місце для вільного часу і відправляйтесь просто погуляти з друзями, сходити на концерт чи почитати книгу вдома. Зробіть це, навіть якщо у вашому плані такого немає – порадуйте себе. Це надасть вам більше енергії для нових звершень.