Как перестать постоянно планировать и начать действовать: 7 советов
Планирование, конечно, вещь полезная. Оно помогает везде успевать, четко видеть цели и просто удобно организовывать каждый свой день. Однако чрезмерное планирования приводит к тому, что вместо того, чтобы решиться на важный шаг, мы тысячи раз его обдумываем, но не действуем.
Источник:24 канал
Если вы постоянно сосредоточены на том, чтобы составлять графики и отмечать пункты в своем блокноте, то предлагаем немного расслабиться. Это не значит, что нужно выбросить все планеры и удалить приложения с "to do list". Рассказываем, как превратить пункты своем плане в реальные действия и добавить жизни больше спонтанности.
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Установите четкие даты
Вы поставили перед собой цель – запустить собственный Ютуб-канал. Но вы записываете в планер, что сначала нужно купить лучшую технику, тогда пройти еще несколько курсов ораторского искусства, купить одежду, которая бы круто выглядела в кадре, и похудеть не мешало бы ... Достаточно. Поставьте четкую дату запуска, расскажите об этом знакомым и начинайте, даже если из техники у вас только телефон и штатив, а из красивой одежды – белая футболка.
Установите четкую дату начала проекта / Фото Freepik
Сделать первый шаг
Начинать нужно, как ни странно, сначала. Никогда не будет идеального момента для старта. Это касается не только масштабных проектов, но и обыденных вещей. Если вам трудно перейти на здоровое питание, начните с того, что прямо сейчас откажитесь от ложки сахара в кофе.
Меньше слушайте других
Сейчас вокруг столько информации, что нам кажется: начать какой-то собственный проект без консультации специалистов, специальных курсов или книг просто невозможно. Однако вы рискуете устать от перенасыщения информацией и просто перегореть, а ваша идея вам будет казаться не такой уж и оригинальной.
Не стоит перенасыщаться информацией / Фото Freepik
Всех знаний вам не получить, поэтому просто пробуйте уже сейчас, с теми знаниями, что имеете. Опыт – лучший учитель.
Всегда говори "да"
Конечно же, не всегда. Однако попробуйте больше соглашаться на вещи, которые не входят в ваш план. Это отличный вариант, чтобы расширить круг своих знакомств, увидеть новые возможности, вдохновиться. Спонтанное решение может помочь тебе в делах, стать твоим новым хобби или даже подтолкнуть к кардинальным изменениям.
Решайтесь на спонтанные поступки / Фото Unsplash
Не бойся ошибаться
Посмотрите правде в лицо: всего никогда не удастся просчитать. И даже в самых продуманных планах есть множество факторов, которые влияют, и всегда что-то может пойти не так. Перфекционизм и желание сделать все идеально только оттягивают воплощение ваших планов в жизнь.
Меньше думайте
Вас позвали на вечеринку, где вы знаете только несколько человек? Или вы давно хотели пойти на танцы? Не думайте о том, как к вам будут относиться, как вы будете себя там вести и какие неловкие ситуации могут случиться. Просто придите – и там уж точно возьмете себя в руки. Некоторые ситуации кажутся нам сложнее, чем есть на самом деле.
Меньше раздумывайте и больше действуйте / Фото Freepik
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Притормозите
Трудно будет втиснуть отдых и спонтанные поступки, если у вас расписана каждая минута. Не пытайтесь быть продуктивными 24/7. Оставьте в своем графике место для свободного времени и отправляйтесь просто погулять с друзьями, сходить на концерт или почитать книгу дома. Сделайте это, даже если в вашем плане такого нет – порадуйте себя. Это придаст вам больше энергии для новых свершений.
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