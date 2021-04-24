Костюм кролика і келих вина: як провести вихідні у стилі Бріджит Джонс

Цього року у знаменитої стрічки ювілей – фільму виповнилось 20 років! Запасайтеся головними атрибутами, які супроводжували головну героїню та проведіть цілісінькі вихідні у стилі Бріджит Джонс.

"Щоденник Бріджит Джонс" - це культовий фільм 2000-х, який ламає усі правила традиційної романтичної мелодрами. А мільйони жінок впізнавали у милій та незграбній Бріджит себе. Просто передивитися фільм – трохи нудно. Ми зробили для вас добірку відомих деталей з цього фільму – спробуйте разом з ними з головою поринути в атмосферу "Щоденника Бріджит Джонс".

Читайте також: Жінка порвала з чоловіком, щоб вийти заміж за його вітчима: як він на це відреагував

Червона піжама

Червоний домашній наряд, у якому головна героїня волала пісні Селін Діон та роздумувала над життям – це просто класика. Що може бути краще за зручну м'яку піжаму на вихідні? З неї навіть вилазити не захочеться. Навряд чи ви купуватимете новорічну піжаму наприкінці квітня – оберіть класичний червоний варіант, який буде актуальний весь рік.

Придбайте собі червону піжаму / Кадр з фільму

Зручна "бабусина" білизна

Цей фільм показав усім жінкам, що "бабусина" білизна – це зовсім не перешкода для бурхливого особистого життя. Жінка може носити те, що їй подобається і в чому їй комфортно. Зовсім необов'язково страждати у мереживі, щоб почуватися жаданою. Тож придбайте й собі комплект зручної білизни з високою талією. Добре, що зараз такий фасон на піку популярності.

Щоденник

Саме у щоденнику героїня занотовує усі думки та головні зміни у своєму житті. Можливо, ці вихідні стануть початком і для вашого особистого щоденника? Записувати думки у паперовий блокнот – це хороший спосіб вивільняти емоції, досліджувати свої відчуття і просто зберігати пам'ятні моменти.

Почніть вести щоденник / Кадр з фільму

Келих вина

Часом так не хочеться активно проводити вихідні, а зручний диван та улюблений серіал здаються найкращим варіантом для вечора суботи чи неділі. Келих Шардоне, який так полюбляла Бріджит, стане хорошою компанією та допоможе вам розслабитися.

Багато морозива

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Саме після цього фільму стало таким популярним піднімати собі настрій порцією морозива у ліжку. Головна героїня справляється зі стресом, поїдаючи улюблене морозиво прямісінько з відерця. Знайдіть на полицях супермаркету улюблений холодний десерт або ж зробіть самі вдома – і перевірте улюблений рецепт від хандри Бріджит Джонс.

Запасайтесь відерцем морозива / Кадр з фільму

Мотиваційні книги

Саме мотиваційні книги допомогли 20 років тому Бріджит Джонс кардинально змінити її життя. Зараз на полицях книжкових магазинів стало набагато більше книжок нон-фікшн, ніж раніше, а тематик стільки, що очі розбігаються. Оберіть собі щось до смаку та спробуйте провести вечір за однією з таких надихаючих книг.

До теми: Засіб проти всіх турбот: 5 причин, чому книги допомагають впоратись зі стресом

Костюм кролика

Схожий костюм, у якому Бріджит красувалась на вечірці у батьків, легко можна замовити в інтернеті, а далі – ваша фантазія. Влаштуйте власну вечірку у компанії найближчих друзів у стилі "Бріджит Джонс" або ж здивуйте коханого і продовжуйте вечір у більш пікантному варіанті.