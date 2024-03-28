Кожен прийом їжі буде особливим: як правильно сервірувати стіл

Здається, що немає нічого складного у сервіруванні столу. Усе має бути інтуїтивно зрозумілим. Але насправді ця звична процедура має свої секрети.

Які основи варто знати, щоб правильно накрити стіл для різних ситуацій, від звичайної сімейної вечері до святкового застілля, розповідаємо далі.

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Чому сервірування столу важливе

Може здаватися, що сервірування столу має мало сенсу. На смак їжі це ж жодним чином не вплине. Однак насправді гарно накритий стіл означає, що ви цінуєте усіх, хто за ним сидить.

Таким чином ви також задасте загальний тон частування. Застілля буде більш приємним, а накритий стіл може покращити вигляд самої їжі.

Основні інструкції з сервірування столу

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Знання, як накрити стіл для будь-якого прийому їжі, стане в пригоді, коли доведеться готуватися до більш святкових частувань. По суті, базове сервірування столу – це основа будь-якого застілля.

Щоб втілити основні інструкції з сервірування столу:

Покладіть серветку на стіл.

Поставте необхідні тарілки на середину серветки.

Покладіть ще одну серветку зліва від тарілки.

Покладіть вилку на серветку зліва.

Праворуч від тарілки покладіть ніж ближче до тарілки. Лезо має бути спрямоване всередину. Додайте ложку праворуч від ножа.

Поставте склянку для води трохи вище та правіше тарілки. Злегка вище від склянки поставте келих для вина або іншого напою.

Як може виглядати накритий стіл: дивіться фото

Крім того, викладайте лише той посуд, який ви збираєтеся використовувати. Не потрібно ставити весь набір столового приладдя. До прикладу, якщо ви подаєте лише біле вино, келих для червоного – не потрібен. Так само, якщо супу немає, пропустіть глибоку тарілку та ложку. Однак якщо ви подаєте стейк або будь-який інший великий шматок м’яса, бажано додати спеціальні ножі.

Разом з тим, якщо ви використовуєте окремі сільнички та перечниці для кожного гостя, поставте їх у верхній частині серветки. Інакше їх можна розташувати біля центру столу або, якщо використовуєте довгий прямокутний стіл, розмістити посередині кожного краю.

