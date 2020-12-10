Далеко не завжди нашим рідним вдається вгадати з подарунками на свята. Тоді, на жаль, річ, яку обирали з такою любов'ю, просто припадає пилом вдома. Якщо вам знайома ця ситуаці, то вам точно потрібно скласти вішліст – список подарунків, які ваші друзі розподіляють між собою і дарують вам на свято.

Створивши вішліст ви точно отримаєте подарунки, яким насправді зрадієте. Це спростить пошук подарунку і вашим рідним: їм не доведеться мізкувати над тим, чого ви бажаєте, і чи сподобається вам подарунок.

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Журналісти Life24 розповідають про те, як скласти ідеальний вішліст, аби у ньому не було непотрібних речей і ви завжди отримували те, що бажаєте.

Подумайте про це завчасно

Так, це банальна порада, але більшість згадує про подарунки за кілька днів до свята. Постарайтеся відправити список рідним хоча б за 2-3 тижні до Нового року. Це потрібно зробити з 2 причин:

у вас буде достатньо часу, щоб відкоригувати список, якщо якоїсь речі немає в наявності або з нею виникли інші проблеми

ваші рідні зможуть завчасно почати пошуки подарунку для вас та розрахувати свій бюджет

Пишіть усе, що спаде вам на думку

Виділіть кілька днів на це, створіть замітку в телефоні чи носіть із собою невеликий блокнот та записуйте туди будь-які бажання, про які ви згадуєте протягом дня. Перетворіть це на гру і вносьте у список навіть найбільш божевільні ідеї. Все, що від тебе зараз вимагається – розбурхати свою фантазію та витягнути звідти свої бажання.

Записуйте свої бажання будь-де, так ви точно нічого не забудете/ Фото Freepic

Вам може знадобитись на це трохи більше часу, ніж ви думали. Здається, немає нічого простішого, ніж написати 5-10 речей, які вам подобаються. Проте у сучасному швидкому ритмі життя багато людей просто не звертають увагу на власні бажання, концентруючись на обов'язках.

Структуруйте ваш список

Після того, як ви "накидали" цілий список ідей, тверезо погляньте на них та розподіліть на категорії:

Вам це потрібно. Сюди входять практичні речі Можливо, для роботи вам необхідно пройти конкретні курси? Ви нещодавно переїхали і вам потрібні нові рушники чи мультиварка? Це речі, які можуть покращити якість вашого життя і ви точно будете ними користуватись.

Сюди входять практичні речі Можливо, для роботи вам необхідно пройти конкретні курси? Ви нещодавно переїхали і вам потрібні нові рушники чи мультиварка? Це речі, які можуть покращити якість вашого життя і ви точно будете ними користуватись. Ви просто це хочете. Є речі, які давно у вас на думці чи їх фото збережені у вас на телефоні, проте купувати таке для себе ви ніяк не наважувались. Ви давно хотіли набір посуду ручної роботи чи якісні фарби та мольберт, бо ви любите малювати ? Це те, що може не нести ніякої практичної користі та не змінить ваше життя, проте буде вас радувати та приносити задоволення, адже вже давно засіло у вашій голові.

Є речі, які давно у вас на думці чи їх фото збережені у вас на телефоні, проте купувати таке для себе ви ніяк не наважувались. Ви давно хотіли набір посуду ручної роботи чи якісні фарби та мольберт, бо ви любите малювати ? Це те, що може не нести ніякої практичної користі та не змінить ваше життя, проте буде вас радувати та приносити задоволення, адже вже давно засіло у вашій голові. Предмети розкоші. Створіть окрему категорію дорогих подарунків, які ви не можете самі собі дозволити купити. Навіть якщо вам здається, що ваші рідні точно не купуватимуть таку річ, внесіть її до списку – вас можуть приємно здивувати. Можливо, хтось із ваших друзів розділить цей подарунок на двох?

Ви точно отримаєте бажаний подарунок, якщо складете чіткий список для рідних/ Фото Pexels

Потурбуйтесь про рідних

Ви можете значно спростити роботу своїм рідним, якщо навпроти свого бажаного подарунку вкажете місце, де його можна купити. Так людина точно буде бачити, що ви хочете, обере саме потрібну вам річ і не витратить багато часу на пошуки.

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Звужуйте ваш список

Не поспішайте віддавати вішліст рідним відразу. Краще зачекайте кілька днів і подивіться на нього свіжим поглядом пізніше. Скоріше за все, щось може здатись вам вже не таким і бажаним, а про щось ви подумаєте "Я можу й сама це купити". Так ви зменшите свій список на кілька пунктів.