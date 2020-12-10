Далеко не всегда нашим родным удается угадать с подарками на праздники. Тогда, к сожалению, вещь, которую выбирали с такой любовью, просто пылится дома. Если вам знакома эта ситуация, то вам точно нужно составить вишлист – список подарков, которые ваши друзья распределяют между собой и дарят вам на праздник.

Создав вишлист вы точно получите подарки, которым на самом деле обрадуетесь. Это упростит задание и вашим родным: им не придется думать над тем, чего вы хотите, и понравится ли вам подарок.

Читайте также: Идеи для новогодней фотосессии 2021: какие фото сделать в студии, дома, на улице – 20+ примеров

Журналисты Life24 рассказывают о том, как составить идеальный вишлист, чтобы в нем не было ненужных вещей и вы всегда получали то, что хотите.

Подумайте об этом заранее

Да, это банальная совет, но большинство вспоминает о подарках за несколько дней до праздника. Постарайтесь отправить список родным хотя бы за 2-3 недели до Нового года. Это нужно сделать с 2 причинам:

у вас будет достаточно времени, чтобы откорректировать список, если какой-то вещи нет в наличии или с ней возникли другие проблемы

ваши родные смогут заранее начать поиски подарка для вас и рассчитать свой бюджет

Пишите все, что придет вам в голову

Выделите несколько дней на это, создайте заметку в телефоне или носите с собой небольшой блокнот и записывайте туда любые желания, о которых вы вспоминаете в течение дня. Превратите это в игру и вносите в список даже самые безумные идеи. Все, что от вас сейчас требуется – это разбудить свою фантазию и извлечь оттуда свои желания.

Записывайте свои желания где угодно, так вы точно ничего не забудете / Фото Freepic

Вам может потребоваться на это чуть больше времени, чем вы думали. Кажется, нет ничего проще, чем написать 5-10 вещей, которые вам нравятся. Однако в современном быстром ритме жизни многие люди просто не обращают внимание на собственные желания, концентрируясь на обязанностях.

Структурируйте ваш список

После того как вы "набросали" целый список идей, трезво взгляните на них и распределите на категории:

Вам это нужно . Сюда входят практичные вещи Возможно, для работы вам необходимо пройти определенные курсы? Вы недавно переехали и вам нужны новые полотенца или мультиварка? Это вещи, которые могут улучшить качество вашей жизни и вы точно будете ими пользоваться.

. Сюда входят практичные вещи Возможно, для работы вам необходимо пройти определенные курсы? Вы недавно переехали и вам нужны новые полотенца или мультиварка? Это вещи, которые могут улучшить качество вашей жизни и вы точно будете ими пользоваться. Вы просто это хотите. Есть вещи, которые давно у вас на уме или их фото сохранены у вас на телефоне. Однако покупать такое для себя вы никак не решались. Вы давно хотели набор посуды ручной работы или качественные краски и мольберт, потому что любите рисовать? Это то, что может не нести никакой практической пользы и не изменит вашу жизнь, но будет вас радовать и приносить удовольствие, ведь уже давно засело в вашей голове.

Есть вещи, которые давно у вас на уме или их фото сохранены у вас на телефоне. Однако покупать такое для себя вы никак не решались. Вы давно хотели набор посуды ручной работы или качественные краски и мольберт, потому что любите рисовать? Это то, что может не нести никакой практической пользы и не изменит вашу жизнь, но будет вас радовать и приносить удовольствие, ведь уже давно засело в вашей голове. Предметы роскоши. Это может быть отдельная категория дорогих подарков, которые вы не можете сами себе позволить купить. Даже если вам кажется, что ваши родные точно не покупать такую ​​вещь, внесите ее в список – вас могут приятно удивить. Возможно, кто-то из ваших друзей разделит этот подарок на двоих?

Вы точно получите желаемый подарок, если составите четкий список для родных / Фото Pexels

Позаботьтесь о родных

Вы можете значительно упростить работу своим родным, если напротив своего желаемого подарка укажете место, где его можно купить. Так человек точно будет видеть, что вы хотите, выберет нужную вам вещь и не потратит много времени на поиски.

Актуально: Подарки парню на День святого Николая: 15+ интересных вариантов

Сужайте ваш список

Не спешите отдавать вишлист родным сразу. Лучше подождите несколько дней и посмотрите на него свежим взглядом позже. Скорее всего, что-то может показаться вам уже не таким и желанным, а о чем-то вы подумаете "Я могу и сама это купить". Так вы уменьшите свой список на несколько пунктов