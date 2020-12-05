Делать подарки своим близким – это всегда приятно, особенно, когда видишь искреннее удивление и счастливую улыбку на их лицах. Именно поэтому так важно подарить родным то, что им придется по душе.

А поскольку вскоре долгожданный праздник декабря, день Святого Николая, Life24 подобрал список подарков, которые понравятся вашему любимому и сделают этот волшебный зимний день теплым и по-настоящему сказочным.

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Универсальные подарки

Выбирая что-то экзотическое, можно легко ошибиться в выборе подарка, а вот классика – это почти беспроигрышный вариант, ведь она, как известно, всегда в моде.

Духи. Изысканный аромат сможет подчеркнуть его уникальность, поэтому особенные духи или туалетная вода – прекрасный подарок парню на Николая.

Найдите его любимый аромат или подберите что-то особенное

Аксессуары. Хорошо подобранный аксессуар – всегда прекрасное дополнение к его образу. Принимая во внимание предпочтения любимого, можно подарить стильные наручные часы, оригинальный кошелек или элегантный браслет.

Подарите аксессуар, который подойдет к его образу

Одежда. Парни также любят выглядеть интересно и привлекательно, а значит и особый предмет гардероба может их порадовать, например теплый шерстяной свитер или вязаные перчатки.

Вязаные вещи будут замечательным теплым зимним подарком

Средства ухода. Уход за телом – актуальная тема не только для женщин, но и для мужчин, поэтому подарок в форме косметического набора для ухода за собой станет для него приятной неожиданностью

Он будет приятно удивлен такой заботой

Сладкие подарки

Подарки в виде сладостей – это наиболее удачный способ поздравить с праздником, ведь поесть вкусненькое любят почти все, и мужчины – не исключение.

Собственное творчество. Ну кому не будет приятно, если ему приготовят что-нибудь вкусненькое? Испеките ему лакомство или приготовьте домашнее печенье или конфеты, он будет в восторге от такого заботливого подарка на Николая.

Удивите его своей кулинарной творчеством

Вкусный набор. Еще никому не удавалось ошибиться, выбирая такой подарок на Николая. Праздничная коробочка с его любимыми вкусностями - именно то, что нужно.





Найдите любимые сладости в оригинальной упаковке

Эмоциональные подарки

Человека счастливым делают не материальные вещи, а ощущения. Эмоциональные подарки дарят ощущение счастья и наполняют позитивом, который остается в памяти надолго. Такой подарок будет иметь просто потрясающий эффект.

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Сертификат. Ему может понравиться идея попробовать себя в картинге, или же можно подарить ему ощущение настоящего драйва на внедорожном мотоцикле.

Подарите ему по-настоящему экстремальные впечатления

Путешествие. Путешествие – один из способов познания окружающего мира: знакомство с новыми культурами и наслаждение от созерцания неповторимой красоты природы. Ему точно запомнится двухдневная поездка в новый город или тур волынскими замками.

Вместе с путешествием вы подарите ему море новых эмоций

Романтика. Мужчинам также нравятся романтические проявления, даже если нам кажется, что это не про них. Что может быть более романтичным, чем джаз-вечер или урок гончарного мастерства в компании любимого человека? Он точно оценит такой подарок.

Парный мастер-класс или поход на джаз-концерт – выбирайте незабываемые впечатления по вкусу

Оригинальные подарки

Необычный подарок требует больше времени на поиски и тщательного подхода, но у него также и целая куча бонусов: нетрадиционность, уникальность и вау-эффект.

Санитайзер для смартфона. К сожалению, в смартфонах еще нет функции очистки от бактерий, что в современных реалиях очень бы понадобилось, но есть крутое решение: санитайзер для смартфона, который сделает всю грязную работу. Отличный подарок на Николая.

Санитайзер для телефона – практичный подарок в современных реалиях

Домашний бейсбол. Чтобы сыграть в бейсбол, можно даже из дома не выходить: достаточно пригласить друзей и распаковать игру. Веселье обеспечено.

Даже взрослый мужчина обрадуется интересной настольной игре

Механический сейф-куб. Этот подарок не только приятно удивит, но и заставит его поломать голову, ведь это не только сейф, но и пазл! Прежде чем вскрыть сейф, его нужно сложить. Гениально!

Сейф и 3D пазл в одном – интересный подарок для тех, кто любит сложные загадки

Праксиноскоп. Устройство для создания мини анимаций, спроектированный французским изобретателем Эмилем Рено. Такой самобытный и креативный подарок на Николая подойдет творческим мужчинам, которые интересуются мультипликацией и искусством.

Необычный аксессуар для любителей искусства

Что бы вы ни выбрали, подарок, сделанный с любовью, ему обязательно понравится.