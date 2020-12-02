Перед новогодними праздниками самое время подводить итоги и строить планы на будущее. Советуем в декабре сформировать карту желаний на 2021 год. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Когда ведущей Леси Никитюк было 22 года ее зарплата была 6 тысяч гривен, а 2,5 – отдавала за аренду квартиры в Киеве. Однако будущая звезда много мечтала об успехе и сделала карту желаний, об этом она рассказала в интервью Маши Ефросининой.

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Леся вырезала из журнала красивые картинки, из которых хотела бы составить свою жизнь.

Шикарный отель у реки, собачью упряжку, машину, микрофон, красивого мужчину (им был, кстати, Владимир Кличко). Все это я наклеила на картон и повесила на двери туалета. Так доска желаний отражалась в зеркале и все время была у меня на глазах,

– рассказала звезда.

После этого она прошла кастинг на роль ведущей тревел-шоу и начала ездить по миру. А в перерывах между съемками вела корпоративы и свадьбы. Примерно через два года на карту желаний обратила внимание ее подруга. Почти все мечты сбылись.



Леся Никитюк \ Фото из открытых источников

В общем, из всех картинок не сбылся только Владимир Кличко. Хотя я с ним знакома, и при первой встрече сразу почувствовала, что понравилась ему,

- рассказала Леся Никитюк с улыбкой.

Журналисты Life24 собрали советы, как сделать карту желаний.

Разные сектора жизни

Нужно купить ватман и поделить его на сферы, которые характеризует вашу жизнь:

Богатство – здесь нужно изображать все, что связано с деньгами. Например, открытие бизнесе или повышение зарплаты. Или дорогая покупка – машина или квартира.

– здесь нужно изображать все, что связано с деньгами. Например, открытие бизнесе или повышение зарплаты. Или дорогая покупка – машина или квартира. Слава – здесь нужно хорошо прислушаться к себе, где бы вы хотели реализоваться или показать свои умения.

– здесь нужно хорошо прислушаться к себе, где бы вы хотели реализоваться или показать свои умения. Любовь – добавьте в этот сектор мечты о вашей личной жизни, например, получить предложение от любимого. А если вы еще его не встретили, то нарисуйте и пропишите идеальные черты для вашего будущего избранника.

– добавьте в этот сектор мечты о вашей личной жизни, например, получить предложение от любимого. А если вы еще его не встретили, то нарисуйте и пропишите идеальные черты для вашего будущего избранника. Семья – самое время провести время с родными. Последний год был тяжелый для всех, поэтому поддержка не будет лишней. Также сюда относятся друзья. Когда вы последний раз видели подругу? Возможно, самое время выпить бокал вина и обсудить последние новости.

– самое время провести время с родными. Последний год был тяжелый для всех, поэтому поддержка не будет лишней. Также сюда относятся друзья. Когда вы последний раз видели подругу? Возможно, самое время выпить бокал вина и обсудить последние новости. Ваша личность – посередине должна быть ваша улыбающаяся фотография, сделанная в момент, когда было весело. Если хотите что-то изменить – нужно подобрать соответствующую картинку. Например, новой прически или подтянутого пресса.

– посередине должна быть ваша улыбающаяся фотография, сделанная в момент, когда было весело. Если хотите что-то изменить – нужно подобрать соответствующую картинку. Например, новой прически или подтянутого пресса. Творчество и дети – сюда нужно вписать планы связаны с детьми. А если у вас их еще нет и не планируете, то вспомните о своей внутреннем ребенке и его хобби.

– сюда нужно вписать планы связаны с детьми. А если у вас их еще нет и не планируете, то вспомните о своей внутреннем ребенке и его хобби. Знание и мудрость – если вы давно откладывали учебные курсы, то в 2021 году самое время. Пропишите, какие именно навыки хотите развивать. И вырежьте фото, где будете это делать.

– если вы давно откладывали учебные курсы, то в 2021 году самое время. Пропишите, какие именно навыки хотите развивать. И вырежьте фото, где будете это делать. Карьера – хотите сменить работу? Найдите фотографию соответствующей профессии и пропишите сумму, которую хотели бы зарабатывать.

Сектора, которые должны быть на карте желаний \ Фото из открытых источников

Не делайте все одновременно

Не ставьте себе задачу – заполнить все за один день. Выделите достаточно времени для каждого сектора. В понедельник заполняете пункт семьи. А во вторник – карьеру. И тогда вы не будете отвлекаться на другие.

Креативность

Если умеете хорошо рисовать, то не нужно покупать журналы и вырезать картинки. Можете проявить свои таланты и визуализировать все, о чем мечтаете.

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Сроки исполнения желаний

Обязательно указывайте срок, до когда необходимо выполнить свою мечту. Также стоит писать желание уже в прошедшем времени, а не будущем. Например, не "Мне повысят зарплату на 5 тысяч", а "Мне повысили зарплату на 5000 в марте".

Напоминание о мечтах

Карта должна всегда быть у вас перед глазами. Для того, чтобы вы не забыли работать над своими мечтами. Однако не стоит показывать ее чужим людям.