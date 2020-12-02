Перед новорічними святами саме час підбивати підсумки та складати плани на майбутнє. Радимо у грудні сформувати карту мрій на 2021 рік. Як це зробити – читайте у нашому матеріалі.

Коли ведучій Лесі Нікітюк було 22 роки її зарплатня була 6 тисяч гривень, а 2,5 – віддавала за оренду квартири у Києві. Проте майбутня зірка багато мріяла про успіх і склала карту бажань, про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Леся вирізала з журналу красиві картинки, з яких хотіла б скласти своє життя.

Шикарний готель біля річки, собачу упряжку, машину, мікрофон, красивого чоловіка (ним був, до речі, Володимир Кличко-молодший). Все це я наклеїла на картон і повісила на двері туалету. Так дошка бажань відбивалася в дзеркалі та весь час була у мене на очах,

– розповіла зірка.

Після цього вона пройшла кастинг на роль ведучої тревел-шоу і почала їздити по світу. А у перервах між зйомками вела корпоративи та весілля. Приблизно через два роки на карту бажань звернула увагу її подруга. Майже всі мрії з неї збулися.



Леся Нікітюк \ Фото з відкритих джерел

Загалом, з усіх картинок не збувся тільки Володимир Кличко. Хоча я з ним знайома, і при першій зустрічі відразу відчула, що сподобалася йому,

– розказала Леся Нікітюк з посмішкою.

Журналісти Life24 зібрали поради, як зробити карту бажань.

Різні сектори життя

Потрібно купити ватман та поділити його на сфери, які характеризують ваше життя:

Багатство – тут потрібно зображати все, що пов'язано з грошима. Наприклад, відкриття бізнесі чи підвищення зарплатні. Або дорога покупка – машина чи квартира.

– тут потрібно зображати все, що пов'язано з грошима. Наприклад, відкриття бізнесі чи підвищення зарплатні. Або дорога покупка – машина чи квартира. Слава – тут потрібно добре прислухатися до себе, де б ви хотіли реалізуватися або показати свої вміння.

– тут потрібно добре прислухатися до себе, де б ви хотіли реалізуватися або показати свої вміння. Любов – додайте у цей сектор мрій щодо вашого особистого життя, наприклад, отримати пропозицію від коханого. А якщо ви ще його не зустріли, то намалюйте та пропишіть ідеальні риси для вашого майбутнього обранця.

– додайте у цей сектор мрій щодо вашого особистого життя, наприклад, отримати пропозицію від коханого. А якщо ви ще його не зустріли, то намалюйте та пропишіть ідеальні риси для вашого майбутнього обранця. Сім'я – саме час провести час з рідними. Останній рік був важкий для усіх, тому підтримка не буде зайвою. Також сюди відносяться друзі. Коли ви останній раз бачили подругу? Можливо, саме час випити келих вина та обговорити останні новини.

– саме час провести час з рідними. Останній рік був важкий для усіх, тому підтримка не буде зайвою. Також сюди відносяться друзі. Коли ви останній раз бачили подругу? Можливо, саме час випити келих вина та обговорити останні новини. Ваша особистість – посередині має бути ваша усміхнена фотографія, яка зроблена у момент, коли було весело. Якщо хочете щось змінити – потрібно підібрати відповідну картинку. Наприклад, нової зачіски чи підтягнутого преса.

– посередині має бути ваша усміхнена фотографія, яка зроблена у момент, коли було весело. Якщо хочете щось змінити – потрібно підібрати відповідну картинку. Наприклад, нової зачіски чи підтягнутого преса. Творчість і діти – сюди потрібно вписати плани пов'язані з дітьми. А якщо у вас їх ще нема і не плануєте, то згадайте про свою внутрішню дитину та її хобі.

– сюди потрібно вписати плани пов'язані з дітьми. А якщо у вас їх ще нема і не плануєте, то згадайте про свою внутрішню дитину та її хобі. Знання та мудрість – якщо ви давно відкладали навчальні курси, то у 2021 році саме час. Пропишіть, які саме навички хочете розвивати. І виріжте фото, де будете це робити.

– якщо ви давно відкладали навчальні курси, то у 2021 році саме час. Пропишіть, які саме навички хочете розвивати. І виріжте фото, де будете це робити. Кар'єра – хочете змінити роботу? Знайдіть фотографію відповідної професії та пропишіть суму, яку хотіли б заробляти.



Сектори, які мають бути на карті бажань \ Фото з відкритих джерел

Не робіть все одночасно

Не ставте собі завдання – заповнити все за один день. Виділіть достатньо часу для кожного сектору. У понеділок заповнюєте пункт сім'ї. А у вівторок – кар'єру. І тоді ви не будете відволікатися на інші.

Креативність

Якщо вмієте добре малювати, то не потрібно купляти журнали та вирізати картинки. Можете проявити свої таланти й візуалізувати все, про що мрієте.

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Терміни виконання бажань

Обов'язково вказуйте термін, до коли маєте виконати свою мрію. Також варто писати бажання вже у минулому часі, а не майбутньому. Наприклад, не "Мені підвищать зарплату на 5 тисяч", а "Мені підвищили зарплату на 5 тисяч у березні".

Нагадування про мрії

Карта повинна завжди бути у вас перед очима. Для того, щоб ви не забули працювати над своїми мріями. Проте не варто показувати її чужим людям.