Таня Пренткович – одна з найуспішніших українських блогерів в Instagram. За її життям стежить понад мільйон фоловерів. В останньому дописі бізнесвумен поділилася, скільки заробляє та як досягти такої цифри.

Від 8 до 13 годин на день вона проводить у телефоні, займаючись своїм блогом, повідомляє Life 24.

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І за всі роки популярності їй не надоїло ділитись своїм життям з підписниками, тому що отримує від цього задоволення – любить писати й отримувати фідбек.

Ще декілька деталей про блог Тані Пренткович:

Фотографують не лише професійні фотографи. Цю функцію бере на себе і її хлопець, і мама, і друзі. Бізнесвумен будує кадр і потім дає телефон у руки рідним. Або робить все сама – з допомогою штатива. Головне – це контент. Якщо він не достатньо якісний, то гівевеї та конкурси не принесуть результату. Навіть без тисячі підписників можна отримувати дохід з блогу. На початку своєї кар'єри вона викладала і по 5 постів у день. Зараз можна викладати по 3-4 в тиждень, 15 сторіс у день й отримати результат. Регулярність – це важливо.

У 2016 Таня Пренткович отримувала 500 гривень за 2 пости. Зараз сторіс у її блозі "коштує, як IPhone". Проте все залежить від заявки – який продукт, кількість публікацій, ексклюзив тощо. Загалом на рекламі стабільно заробляє 25 тисяч доларів. Блогерка платить із зароблених грошей податки – це важлива умова для співпраці з брендами.