Таня Пренткович – одна из самых успешных украинских блоггеров в Instagram. За ее жизнью следит более миллиона фолловеров. В последнем посте бизнесвумен рассказала, сколько зарабатывает и как достичь такой цифры.

От 8 до 13 часов в день она проводит в телефоне, занимаясь своим блогом, сообщает Life 24.

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И за все годы популярности ей не надоело делиться своей жизнью с подписчиками, потому что получает от этого удовольствие – любит писать и получать фидбэк.

Еще несколько деталей о блоге Тани Пренткович:

Фотографируют не только профессиональные фотографы. Эту функцию берет на себя и ее парень, и мама, и друзья. Бизнесвумен строит кадр и потом дает телефон в руки родным. Или делает все сама – с помощью штатива. Главное – это контент. Если он недостаточно качественный, то гивевеи и конкурсы не принесут результата. Даже без тысячи подписчиков можно получать доход с блога. В начале своей карьеры она публиковала и по 5 постов в день. Сейчас можно выкладывать по 3-4 в неделю, 15 сторис в день и получить результат. Регулярность – это важно.

В 2016 году Таня Пренткович получала 500 гривен за 2 поста. Сейчас сторис в ее блоге "стоит, как IPhone". Однако все зависит от заявки – продукт, количество публикаций, эксклюзив и тому подобное. Всего на рекламе стабильно зарабатывает 25 тысяч долларов. Она платит из заработанных денег налоги – это важное условие для сотрудничества с брендами.