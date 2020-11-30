Кажется, что выбрать один подарок вместо двух на годовщину или Новый год даже проще. На самом деле нужно изрядно подумать и учесть пожелания обоих партнеров – и тут начинаются сложности.

Журналисты Life24 подготовили для вас подборку подарков, которые понравятся обоим партнерам в паре.

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Настольные игры

Они способны оживить любой вечер: вечеринку в веселой компании или посиделки вдвоем. Настольных игр существует множество, от классической "Монополии", которая нравится всем, до сложных тематических стратегий. Если же у вас очень близкие отношения с вашими друзьями – подарите им пикантную настольную игру 18+, которая украсит их романтический вечер.

Набор для пикника

Для ваших друзей это будет хорошим поводом выбраться на природу или даже на свидание на крыше и провести время вдвоем. В таких наборах есть все необходимое: приборы, посуда, штопор и тому подобное. Им ни о чем не придется думать, и они смогут полностью насладиться друг другом и пейзажам.

В таком наборе есть все для прекрасного пикника/ Фото Unsplash

Парные ювелирные украшения

Вы можете заказать браслеты из кожи и серебряных пластинок с одинаковой гравировкой: даты, имена или что-то, что имеет для ваших друзей символическое значення. Или же обратитесь в ювелирную мастерскую, где вам с удовольствием изготовят оригинальные парные кольца любой формы под индивидуальный заказ: подавайте идеи сами или доверьтесь профессионалам.

Кофемашина

Насладиться ароматным кофе вдвоем – это то, что надо для хорошего начала дня. Это приятный и простой в использовании подарок, которому обрадуется любой любитель кофе. А пока кофе занимается кофемашина, у пары будет время друг для друга.

Винный столик

Когда так хочется отдохнуть после тяжелой рабочей недели и посмотреть фильм вдвоем под бокал вина, пригодится компактный аксессуар – винный столик. В нем можно закрепить бутылку вина и бокалы в специальных выемках, чтобы ничего не разлилось, а посередине – достаточно места для закусок. Их изготавливают из натурального дерева, поэтому они хорошо впишутся в любой интерьер.

Винный столик – стильный и удобный аксессуар/ Фото izi

Сертификаты на впечатления

Если вы точно не знаете предпочтений пары (или одного из них), выбирайте сертификаты на универсальные занятия или на различные мастер-классы, которые помогут вашим друзьям познакомиться с чем-то новеньким: