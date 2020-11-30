Здається, що вибрати один подарунок замість двох на річницю чи Новий рік навіть простіше. Насправді потрібно неабияк подумати та врахувати побажання обох партнерів – і тут починаються складнощі.

Журналісти Life24 підготували для вас добірку подарунків, які будуть до смаку обом партнерам у парі.

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Настільні ігри

Вони здатні оживити будь-який вечір: чи це вечірка у веселій компанії чи посиденьки удвох. Настільних ігор існує безліч, від класичної "Монополії", яка подобається усім до складних тематичних стратегій. Якщо ж у вас дуже близькі стосунки з вашими друзями – подаруйте їм пікантні настільні ігри 18+, які прикрасять їх романтичний вечір.

Набір для пікніка

Для ваших друзів це буде хорошим приводом вибратись на природу чи навіть на побачення на даху та провести час удвох. У таких наборах є все необхідне: приладдя, посуд, штопор тощо. Їм ні про що не доведеться думати, і вони зможуть повністю насолодитись одне одним та краєвидам.

У такому наборі є все для чудового пікніка/ Фото Unsplash

Парні ювелірні прикраси

Ви можете замовити браслети зі шкіри та срібних пластинок з однаковим гравіюванням: дати, імена чи будь-що, що має для ваших друзів символічне значення.Або ж зверніться до ювелірної майстерні, де вам із задоволенням виготовлять оригінальні парні каблучки будь-якої форми під індивідуальне замовлення: подавайте ідеї самі або ж довіртесь професіоналам.

Кавомашина

Насолодитись ароматною кавою вдвох – це те, що треба для хорошого початку дня. Це приємний та простий у використанні подарунок, якому зрадіє будь-який любитель кави. А поки кавою займається кавомашина, пара матиме час один для одного.

Винний столик

Коли так хочеться відпочити після важкого робочого тижня та подивитись удвох фільм під келих вина, у пригоді стане компактний аксесуар – винний столик. У ньому можна закріпити пляшку вина та бокали у спеціальних виїмках, аби нічого не розлилось, а посередині – достатньо місця для закусок. Їх виготовляють з натурального дерева, тому вони добре впишуться у будь-який інтер’єр.

Винний столик – стильний та зручний аксесуар/ Фото izi

Сертифікати на враження

Якщо ви точно не знаєте вподобань пари (або одного з них), обирайте сертифікати на універсальні заняття або ж на різні майстер-класи, які допоможуть вашим друзям познайомитись з чимось новеньким: