Робити подарунки своїм близьким – це завжди приємно, особливо, коли бачиш щире здивування та щасливу посмішку на їхніх обличчях. Саме тому так важливо подарувати рідним те, що їм припаде до душі.

А оскільки незабаром довгоочікуване свято грудня, день Святого Миколая, Life24 підібрав список подарунків, які сподобаються вашому коханому та зроблять цей чарівний зимовий день теплим та по-справжньому казковим.

Читайте також: Який подарунок зробити парі, щоб догодити обом: 6 небанальних ідей

Універсальні подарунки

Обираючи щось екзотичне, можна легко схибити у виборі подарунка, а ось класика – це майже безпрограшний варіант, адже, вона, як відомо, завжди в моді.

Парфуми. Вишуканий аромат зможе підкреслити його унікальність, тому особливий парфум або туалетна вода – прекрасний подарунок хлопцеві на Миколая.

Знайдіть його улюблений аромат або ж доберіть щось особливе

Аксесуари. Гарно підібраний аксесуар – завжди чудове доповнення до його образу. Беручи до уваги вподобання коханого, можна подарувати стильний наручний годинник, оригінальний гаманець або елегантний браслет.

Подаруйте аксесуар, що пасуватиму до його образу

Одяг. Хлопці також люблять виглядати цікаво та привабливо, а отже й особливий предмет гардеробу може їх потішити, як-от теплий вовняний светр чи в’язані рукавички.

В'язані речі будуть чудовим теплим зимовим подарунком

Засоби догляду. Догляд за тілом – актуальна тема не лише для жінок, але й для чоловіків, тому подарунок у формі косметичного набору для догляду за собою стане для нього приємною несподіванкою.

Він буде приємно здивований такою турботою

Солодкі подарунки

Подарунки у вигляді солодощів – це найбільш вдалий спосіб привітати зі святом, адже поїсти смачненьке люблять майже всі, і чоловіки – не виняток.

Власна творчість. Ну кому не буде приємно, якщо йому приготують щось смачненьке? Спечіть йому смаколик або приготуйте домашнє печиво чи цукерки, він буде у захваті від такого дбайливого подарунка на Миколая.

Здивуйте його своєю кулінарною творчістю

Смачний набір. Ще нікому не вдавалось помилитись, обираючи такий подарунок на Миколая. Святкова коробочка з його улюбленим смаколиком – саме те, що потрібно.

Знайдіть його улюблені солодощі в оригінальному пакуванні

Емоційні подарунки

Людину щасливою роблять не матеріальні речі, а відчуття. Емоційні подарунки дарують відчуття щастя та наповнюють позитивом, який залишається в пам’яті надовго. Такий подарунок матиме просто приголомшливий ефект.

Актуально: Карта бажань: як і чому її варто зробити кожному – мотивуючий приклад Лесі Нікітюк

Сертифікат. Йому може сподобатись ідея спробувати себе у картингу, або ж можна подарувати йому відчуття справжнього драйву на позашляховому мотоциклі.

Подаруйте йому по-справджньому екстремальні враження

Подорож. Подорож – один із способів пізнання навколишнього світу: знайомство з новими культурами та насолода від споглядання неповторної краси природи. Йому точно запам’ятається дводенна мандрівка до нового міста чи тур волинськими замками.

Разом з подорожжю, ви подаруєте йому море нових емоцій

Романтика. Чоловікам також подобаються романтичні прояви, навіть якщо нам здається, що це не про них. Що може бути більш романтичним, ніж джаз-вечір чи урок гончарної майстерності у компанії коханої людини? Він точно оцінить такий подарунок.

Парний майстер-клас або похід на джаз-концерт – обирайте незабутні враження до смаку

Оригінальні подарунки

Незвичайний подарунок потребує більше часу на пошуки та ретельного підходу, але у нього також і ціла купа бонусів: нетрадиційність, унікальність та вау-ефект.

Санітайзер для смартфону. На жаль, у смартфонах ще немає функції очищення від бактерій, що в сучасних реаліях дуже б знадобилось, але є круте рішення: санітайзер для смартфону, який зробить усю брудну роботу. Чудовий подарунок на Миколая.

Санітайзер для телефону – практичний подарунок в сучасних реаліях

Домашній бейсбол. Щоб зіграти у бейсбол, можна навіть з дому не виходити: достатньо запросити друзів та розпакувати гру. Веселощі забезпечені.

Навіть дорослий чоловік зрадіє цікавій настольній грі

Механічний сейф-куб. Цей подарунок не лише приємно здивує, але й змусить його поламати голову, адже це лише сейф, але й пазл! Перш ніж взламати сейф, його потрібно скласти. Геніально!

Сейф і 3D пазл в одному – цікавий подарунок для тих, хто любить складні загадки

Праксиноскоп. Пристрій для створення мініанімацій, спроектований французьким винахідником Емілем Рено. Такий самобутній та креативний подарунок на Миколая підійде творчим чоловікам, які цікавляться мультиплікацією та мистецтвом.

Що б ви не обрали, подарунок, зроблений з любов’ю, йому обов’язково сподобається.

Незвичайний аксесуар для любителів мистецтва