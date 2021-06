Як і для більшості зірок, що відзначилися на винному терені, вина від AC/DC – цілком комерційний та іміджевий продукт. Ці вина випускає не абихто, а лідер регіону Риверина (це Південний Уельс, Австралія) – виноробня Warburn Estate, що входить у десятку найкращих виробників Австралії. І це логічно, що найвідоміша музична група Австралії співпрацює з однією з топових виноробень Австралії.

Цікаво Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні

Які вина створюють під брендом AC/DC

Ви здивуєтеся, але вони випускають кілька вин, які презентують сорти винограду із різних регіонів. Там і Південна Австралія, і навіть Нова Зеландія.

Шираз під назвою Back in Black. Це найвідоміший альбом гурту. А Шираз – найвідоміший сорт Австралії (і знову-таки, усе логічно);

Каберне Совіньйон, що має назву однієї з найпопулярніших пісень в історії рок-музики – Highway to Hell;

Совіньйон Блан Hells Bells;

Шардоне Thunderstruck;

Москато You Shook Me All Night Long

Вина під брендом AC/DC / Фото Gourmantic

А справжній сюрприз усієї колекції – AC/DC Platinum вінтажу 2010 року. Як зазначає Сомельє у зелених штанях, це теж Шираз, який зібрали у Долині Баросса й витримували два роки у бочках з американського дуба.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO.

Як винні критики відреагували на продукцію під егідою AC/DC

Про співпрацю між музикантами та виноробнею було оголошено у 2011 році. Однак видатних оцінок від винних критиків ці вина не отримували. Хіба що "рекомендовано" від Winestate за Hells Bells і You Shook Me All Night Long.

Цікаво Чому пляшка вина зазвичай має 750 мілілітрів: цікавий факт, про який ви могли не знати

Та це не завадило винам спричинити фурор на ринку. У перший тиждень продажів розійшлося 6 тисяч пляшок!

І це, друзі, був рекорд! Ось що означає "народна любов", – стверджує Сомельє в зелених штанях.