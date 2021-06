Как и у большинства звезд, попробовавших свои силы на винном поприще, вина у AC/DC получились вполне коммерческим продуктом. Ведь выпускает их не кто-нибудь, а лидер региона Риверина, что в Южном Уэльсе, – винодельня Warburn Estate, входящая в десятку лучших производителей Австралии. И это логично: культовая музыкальная группа выбрала для сотрудничества одну из топовых виноделен.

Интересно Где сделать лучшие фото этим летом: 5 инста-локаций в Украине

Какие вина создают под брендом AC/DC

Вы удивитесь, но знаменитые рокеры выпускают несколько вин, представляющих сорта винограда из разных регионов. Там и Южная Австралия, и даже Новая Зеландия:

Back in Black – так называется и самый известный альбом группы, и вино из самого известного сорта австралийского винограда – Шираз. (Опять-таки все логично.).

Highway to Hell – вино из Каберне-Совиньон, названное в честь одной из популярнейших песен в истории рок-музыки.

Hells Bells – Совиньон-Блан.

Thunderstruck – Шардоне.

You Shook Me All Night Long – Москато.

Вина под брендом AC/DC / Фото Gourmantic

Жемчужиной коллекции AC/DC стало вино Platinum – винтаж 2010 года. Это тоже Шираз из долины Баросса, выдержанный в течение двух лет в бочках из американского дуба.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO.

Как критики отреагировали на вино AC/DC

О сотрудничестве рок-музыкантов и виноделов было объявлено в 2011 году. Однако выдающихся оценок от критиков их вина не получали. Разве что "рекомендовано" от Winestate за Hells Bells и You Shook Me All Night Long. Однако это не помешало винам произвести фурор на рынке. В первую неделю продаж разошлось 6 тысяч бутылок!

Интересно Почему в бутылке вина – обычно 750 миллилитров: интересный факт, о котором вы могли не знать

И это, друзья, был рекорд! Вот что значит "народная любовь", – отмечает Сомелье в зеленых штанах.