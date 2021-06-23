Объем стеклянной тары для вин – 0,75 литра – был утвержден еще в 1974 году директивой European Legislation on Packaging. Существует несколько версий, почему именно этот объем приняли в качестве эталонного.

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Первая причина – биологическая

Во времена, когда бутылки изготавливались кустарным способом, их объем напрямую зависел от объема легких стеклодува. В среднем он составлял от 650 до 750 миллилитров. Потому и бутылки получились не больше, чем мастер физически мог выдуть.

Кроме того, бутылки такого объема пользовались наибольшим спросом, ведь их легче было хранить, чем большие, и значительно выгоднее перевозить, чем маленькие.

Бутылки 0,75 литра удобны для хранения / Фото Pexels

Вторая причина – историческая

Еще в средние века торговцы, возившие вино из Франции в Англию, выяснили, что 0,16 галлона (а это нынешние 0,75 литра) – идеальный объем для того, чтобы вести учет товара, не путаясь в системах мер.

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Вино транспортировалось в бочках емкостью в 1 бордоский баррик (225 литров), который в английской системе мер равнялся приблизительно 50 галлонам (1 галлон = 4,546 литра). Партию вина было удобно разделить на 25 ящиков по 12 бутылок на 0,16 галлона в каждом. Тогда французский ящик был практически равен 2 английским галлонам.

Бутылка 0,75 литра – это очень удобно / Фото Unsplash

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Третья причина – маркетинговая

Что ни говорите, а 0,75 литра – идеально удобный объем не только для торговцев. Эксперты, утверждая международный объем винной тары, учитывали и комфорт для потребителей. Такой бутылки хватает для чего угодно: для романтического вечера, дружеских посиделок, легкой прогулки... В общем, время доказало: 0,75 литра – как раз то что надо!