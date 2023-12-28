Шарфи досить універсальні: існує великий вибір кольорів, матеріалів та принтів. Крім того, можна навчитися зав'язувати їх різними способами, щоб завжди виглядати оригінально. Як стильно та трендово носити шалики цієї зими, розповідає 24 Канал.

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Як трендово зав'язати шарф

Цікавими та модними способами, як зав'язати шарф, у тікток поділилась блогерка Бо Браун. Дівчина розповіла про три трендові методи.

Подвійний вузол

Перший спосіб вона назвала "подвійним вузлом". Щоб зав'язати шарф таким чином, один його кінець слід обмотати довкола руки так, як показано на відео, та потягнути у петлю залишок, утворюючи новий вузол. У нього необхідно пропустити інший кінець шалика. Таким чином вийде стильний варіант зав'язування з двома вузлами.

Як трендово пов'язати шарф: дивіться відео

Зав'язування спереду назад

Другий варіант оформлення шарфа блогерка схарактеризувала, як спосіб зав'язування "спереду назад". Для цього шарф треба одягнути на шию так, щоб кінці були спереду, один з них обмотати довкола іншого, а вільний кінець протягнути назад.

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Обернене зав'язування

Це ще один трендовий та цікавий спосіб носити шарф. Для нього необхідно одягнути шарф кінцями назад, обернути їх довкола шиї, щоб вони опинилися спереду, послабити шарф довкола шиї та протягнути кінці в петлю, що утвориться.