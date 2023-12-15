Часто саме дрібниці, на які ми звертаємо найменше уваги й створюють у будинку затишок. Про основні 4 такі дрібниці розповідає 24 Канал.

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Штори

Штори допомагають розставити акценти. Вони захищають будинок від яскравого сонячного світла та сторонніх поглядів із вулиці. Існує доволі багато видів штор, тож потрібно розібратися, які найкраще підійдуть саме до вашого інтер'єру.

Гардини-тюлі не втрачають популярності вже багато десятків років. Якщо говорити про сучасні моделі, то популярними є шифонові гардини, моделі з сітки та органзи;

римські штори. Це тканинні моделі, які зазвичай роблять довжиною рівня підвіконня;

рулонні. Ці штори є суцільним полотном і збираються в компактний рулон;

блекаут. Так називають штори, що не пропускають світло. Вони можуть мати різний ступінь затінення (до 100%).

Кольорову гаму потрібно підібрати відповідно до основного інтер'єру. Загалом, це повністю залежить від смаку.

Дивани

Дивани подушки допомагають додати фарб в оформлення кімнати. Часто їх колір підбирають під штори. Крім того, завдяки змінним наволочкам можна легко освіжати та змінювати оформлення кімнати.

Крім декоративного призначення, дивані подушки можна використовувати і за призначенням.

Чохли та накидки для меблів

Це теж один із найпростіших і найдоступніших способів створити в кімнаті затишок, освіжити інтер'єр, змінити обстановку. Купити чохли можна на будь-які м'які меблі в кімнаті: дивани, крісла, пуфи, стільці.

Пледи

Їх використовують як в оформленні спалень (замість покривала в комбінації), так і веранд, терас. Стильний плед додасть 100% до затишку.