Одним з ідеальних рішень для цієї проблеми може стати покупка нових кімнатних рослин. Вони не тільки додадуть простору затишку, але і поглинатимуть зайву вологу, щоб ванна залишалась гарною. Які саме квіти обрати для цієї задачі, розповідаємо далі.

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Хлорофітум чубатий

Це одна з найпростіших у догляді рослин, яка добре здатна поглинати вологу й ідеально пасуватиме до ванної.

Вони допомагають покращити якість повітря та неймовірно стійкі до високого рівня вологості,

– каже садовий експерт Стів Чілтон.

Як виглядає хлорофітум: дивіться фото

Бостонська папороть

Ця красива та елегантна тропічна рослина також може розв'язувати проблеми з конденсатом.

Вона не лише приваблива візуально, але й чудово знижує вологість, якщо її розмістити у ванній кімнаті.

Якою є бостонська папороть: дивіться фото

Алое Вера

Алое Вера є сукулентом, який теж добре вбирає зайву вологу. За нею надзвичайно легко доглядати, а на додачу ця рослина навіть має лікувальні властивості – її внутрішня частина може допомогти загоїти сонячні опіки влітку.

Яка на вигляд алое вера: дивіться фото

Спатифілум або "жіноче щастя"

Деякі види спатифілумів успішно вирощують як кімнатні рослини, відомі також під назвою "жіноче щастя". Ці рослини не тільки мають чудовий вигляд, але й допомагають покращити якість повітря та зменшити вологість, поглинаючи її через листя.

Крім того, вони також можуть видаляти спори цвілі з повітря. Однак, якщо вдома є тварини, варто бути обережними з цими квітами, оскільки вони можуть бути токсичними для собак і котів.

Як виглядає "жіноче щастя": дивіться фото

Плющ звичайний

Ця класична рослина ідеально підходить для того, щоб висіти на полиці ванної кімнати. Вона може допомогти зупинити розвиток цвілі та є чудовим засобом проти забруднення повітря.

Яким є плющ звичайний: дивіться фото

Бамбук

Бамбук може стати цікавою родзинкою вашої ванної кімнати. Однак він не просто виконуватиме роль оригінального декору. Ця рослина відмінно почувається у вологих приміщеннях і швидко росте в таких умовах.

Він швидко всмоктує додаткову вологу з повітря та запобігає розвитку цвілі та накопиченню конденсату.

Як виглядає кімнатний бамбук: дивіться фото

Тілландсія

Тілландсія – ще одна ідеальна кандидатка для ванної кімнати. Її називають повітряною рослиною, бо квітці не потрібен ґрунт, щоб вижити.

Якою є тілландсія: дивіться фото

Вона вбирає вологу через листя, що чудово підходить для позбавлення від пари після гарячого душу. Крім того, повітряній рослині не потрібно багато місця, її можна просто повісити біля душової кабіни чи ванни.