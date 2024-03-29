Як правильно сушити волосся, щоб воно залишалося здоровим, а укладка мала ідеальний вигляд, розповідаємо далі.

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Як правильно сушити волосся феном

Сушіння волосся донизу головою – одна з найрозповсюдженіших помилок. Такий спосіб пошкоджує його, а у результаті виходить неохайна пухнаста укладка. Натомість власницям як довгого, так і короткого волосся краще скористатися наступними правилами для сушіння:.

Не сушіть волосся одразу після миття, краще зачекайте 10 – 15 хвилин.

Оберіть правильне місце, де немає вологості.

Завжди застосовуйте термозахист.

Не нехтуйте "загостреною" насадкою для сушіння волосся, яка допомагає правильно направляти повітря, щоб воно рівномірно просихало.

Уникайте сушіння на найвищій температурі, краще віддати перевагу теплому режиму.

Не тримайте фен довго в одному положенні, бо повітря має рівномірно розповсюджуватися по всій голові.

Використовуйте гребінець: для довгого волосся може бути достатньо звичайного, проте для короткого – точно знадобиться браш.

Дотримуючись правил, вийде зберегти красу та здоров'я волосся / Фото Freepik

Дещо підіймайте волосся біля коренів, це додасть природного об'єму.

Намагайтеся не тримати фен занадто близько до голови: це убезпечить вашу шкіру від опіку, а техніку – від перегрівання.

Розподіляйте волосся за допомогою зажимів, не сушіть одразу занадто великі пасма.

Під час сушіння гарячим повітрям зачісуйте пасма спершу на один бік, а потім на інший. Це дозволить укладці бути максимально рівномірною та "слухняною".

"Витягувати" волосся краще під кутом 40-45 градусів в напрямку лінії росту волосся.

Гарно просушуйте волосся – від коренів до кінчиків, адже зайва волога завадить досягти ідеалу в укладці.

Крім того, завершуйте укладку холодним повітрям, аби закріпити її та зробити однорідною.

Насамкінець візьміть декілька крапель олії й нанесіть на кінчики, щоб волосся блищало і не електризувалося.