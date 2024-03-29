Как правильно сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми, а укладка имела идеальный вид, рассказываем далее.

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Как правильно сушить волосы феном

Сушка волос вниз головой – одна из самых распространенных ошибок. Такой способ повреждает их, а в результате получается неопрятная пушистая укладка. Зато обладательницам как длинных, так и коротких волос лучше воспользоваться следующими правилами для сушки:.

Не сушите волосы сразу после мытья, лучше подождите 10 – 15 минут.

Выберите правильное место, где нет влажности.

Всегда применяйте термозащиту.

Не пренебрегайте "заостренной" насадкой для сушки волос, которая помогает правильно направлять воздух, чтобы они равномерно просыхали.

Избегайте сушки на самой высокой температуре, лучше отдать предпочтение теплому режиму.

Не держите фен долго в одном положении, потому что воздух должен равномерно распространяться по всей голове.

Используйте расческу: для длинных волос может быть достаточно обычного, однако для коротких – точно понадобится браш.

Соблюдая правила, получится сохранить красоту и здоровье волос / Фото Freepik

Несколько поднимайте волосы у корней, это придаст естественного объема.

Старайтесь не держать фен слишком близко к голове: это обезопасит вашу кожу от ожога, а технику – от перегрева.

Распределяйте волосы с помощью зажимов, не сушите сразу слишком большие пряди.

Во время сушки горячим воздухом зачесывайте пряди сначала на одну сторону, а потом на другую. Это позволит укладке быть максимально равномерной и "послушной".

"Вытягивать" волосы лучше под углом 40-45 градусов в направлении линии роста волос.

Хорошо просушивайте волосы – от корней до кончиков, ведь лишняя влага помешает достичь идеала в укладке.

Кроме того, завершайте укладку холодным воздухом, чтобы закрепить ее и сделать однородной.

В самом конце возьмите несколько капель масла и нанесите на кончики, чтобы волосы блестели и не электризовались.