Можно только представить, как сложно было женщинам в XIX веке, а особенно в холодное время года, пока не изобрели фен. Самые первые "сушилки для волос" появились в 1888 году, и не все имели возможность ими пользоваться. Как выглядели первые фены и кто изобрел такую необходимую вещь – расскажет Life 24.

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Сушилки для волос были только в парикмахерских

Первые фены появились в США в 1888 году. Так, изобретателем первого фена стал парикмахер из Сент-Луиза (штат Миссури) Александр-Фердинанд Годфруа. Он был французом по происхождению, но работал в США.

Именно Годфруа 18 сентября 1888 года запатентовал свое изобретение – сушилку для волос, которые начал использовать в своей парикмахерской. Так, разработка парикмахера работала на газовом обогревателе. Конструкция такого "фена" была немалой – от основного дымохода отходили трубы, которые направляли горячий воздух в купол, который надевали женщинам на голову.



Как выглядела сушилка для волос в парикмахерских / Фото Encyclopedie Larousse Illustree

Новое изобретение позволяло не только высушить волосы, но и зафиксировать прическу, чтобы она держалась как можно дольше. Такая сушилка работала по аналогу пылесоса. Впрочем, разработка Годфруа была стационарной, громоздкой и, в целом, не очень удобной. Такие сушилки устанавливали только в парикмахерских.

Когда появилась ручная сушилка для волос

В 1911 году изобретатель Габриэль Казанджян запатентовал ручную сушилку для волос. Эта разработка уже была более похожа на современный фен, однако была очень тяжелой – вес такой "сушилки" достигал 2 килограммов.

По своей конструкции сушилка для волос напоминала круглую банку с деревянной ручкой и прикрепленной сбоку железной трубкой. Такое устройство работало на небольшом двигателе. Воздух сушилки достигал 90 градусов, а потому нередко случались трагические случаи. Женщины могли обжечь руки, сжечь прически или даже получить удар током. К слову, в истории США зафиксировано немало летальных случаев после использования таких "сушилок" в середине XX века.



Конструкция фена, который запатентовали в 1911 году / Фото Encyclopedie Larousse Illustree

Когда появились пылесосы, то женщинам советовали присоединять шланги для сушки волос к ним. Однако такой способ не имел популярности, ведь температуры воздуха было недостаточно для того, чтобы высушить волосы.

Разработки продолжались почти до 1970-х годов

Разработчики продолжали создавать новые сушилки для волос. Начали появляться новые бренды: "Лорелея", "Бриз" и другие. Термин "фен" появился лишь позже – в 1941 году, когда появилась торговая марка Foen. После этого все приборы для сушки начали называть "фенами". К слову, в немецком языке оно означает "теплый и сухой ветер, дующий с гор".

Как фены выглядели в прошлом веке: смотрите фото

Изобретатели создавали разные фены – ручные, переносные со шлангом и большие стационарные. Похожие сушилки для волос можно было нередко увидеть в старых фильмах – они по форме напоминают шлем.

Стационарные сушилки для волос, которые также использовали для фиксации прически: смотрите фото

Только в 1970-х годах начали появляться безопасные ручные фены. И хотя форма почти не изменилась, однако технологии позволили создать устройство, которое наносило меньше вреда волосам, не травмировало женщину и помогало быстро высушить волосы.