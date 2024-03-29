Укладка виглядатиме ідеально, а волосся не втратить здоров'я: як правильно сушити голову феном

29 березня 2024, 21:55
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Джерело:

ТСН

Звичайне сушіння волосся феном також має певні правила, котрі допоможуть створити гарну укладку та не нашкодити кучерям, адже від цього залежить не лише візуальна складова, а й здоров'я волосся.

Як правильно сушити волосся, щоб воно залишалося здоровим, а укладка мала ідеальний вигляд, розповідаємо далі.

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Як правильно сушити волосся феном

Сушіння волосся донизу головою – одна з найрозповсюдженіших помилок. Такий спосіб пошкоджує його, а у результаті виходить неохайна пухнаста укладка. Натомість власницям як довгого, так і короткого волосся краще скористатися наступними правилами для сушіння:.

  • Не сушіть волосся одразу після миття, краще зачекайте 10 – 15 хвилин.

  • Оберіть правильне місце, де немає вологості.

  • Завжди застосовуйте термозахист.

  • Не нехтуйте "загостреною" насадкою для сушіння волосся, яка допомагає правильно направляти повітря, щоб воно рівномірно просихало.

  • Уникайте сушіння на найвищій температурі, краще віддати перевагу теплому режиму.

  • Не тримайте фен довго в одному положенні, бо повітря має рівномірно розповсюджуватися по всій голові.

  • Використовуйте гребінець: для довгого волосся може бути достатньо звичайного, проте для короткого – точно знадобиться браш.

Дотримуючись правил, вийде зберегти красу та здоров'я волосся / Фото Freepik

  • Дещо підіймайте волосся біля коренів, це додасть природного об'єму.

  • Намагайтеся не тримати фен занадто близько до голови: це убезпечить вашу шкіру від опіку, а техніку – від перегрівання.

  • Розподіляйте волосся за допомогою зажимів, не сушіть одразу занадто великі пасма.

  • Під час сушіння гарячим повітрям зачісуйте пасма спершу на один бік, а потім на інший. Це дозволить укладці бути максимально рівномірною та "слухняною".

  • "Витягувати" волосся краще під кутом 40-45 градусів в напрямку лінії росту волосся.

  • Гарно просушуйте волосся – від коренів до кінчиків, адже зайва волога завадить досягти ідеалу в укладці.

Крім того, завершуйте укладку холодним повітрям, аби закріпити її та зробити однорідною.

Насамкінець візьміть декілька крапель олії й нанесіть на кінчики, щоб волосся блищало і не електризувалося.

Автор: Олеся Філоненко