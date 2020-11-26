45-й президент США Дональд Трамп до того, як стати політиком, був успішним бізнесменом у сфері нерухомості, а ще шоуменом та телеведучим. І навіть – виноробом.

Історія виноробні Трампа

Спочатку садиба Albemarle у Вірджинії належала медіамангнату Джону Клюге. Після розлучення з дружиною – фотомоделлю Патрісією – виробництво перейшло у її власність, повідомляє Forbes.

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Вона вирішила серйозно займатися виноробством і взяла кредит на розширення бізнесу в 65 мільйонів доларів у Bank of America. На роль консультанта нової власниці запросили знаменитого Мішеля Роллана.

Виноробня стала успішною – її вина подавали навіть на прийомах у Білому домі. Проте, відсотки по кредиту росли, а змоги їх платити не було. Тому довелося розпродувати майно.

І тут щасливчик Дональд Трамп зумів домовитися про вигідну ціну. У 2011 році він купив маєток, на якому висів 28-мільйонний борг, лише за 6,2 мільйона доларів. Хоча спочатку ціна сягала майже 100 мільйонів доларів.

Часи Трампа-бізнесмена

Трамп став власником 45-кімнатної садиби в георгіанському стилі з видом на гори, виноградником площею близько 80 га і виноробнею з виробничою потужністю близько 350 тисяч пляшок на рік.



Маєток у Вірджинії \ Фото AP / TASS

Майбутній президент США спершу хотів перетворити цю власність на звичний для себе готельний бізнес. Проте потім передумав і вирішив все ж виробляти вино з іменною етикеткою.

Бізнесмен зберіг попередню команду професіоналів і передав виноробню в управління своєму сину Еріку. Виробництво перейменував на Trump Winery. Нове керівництво одразу ж заявило про високу якість продукту та наслідування традицій Томаса Джефферсона – президента США, який почав виробляти американське вино.

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Також син Трампа приділив увагу онлайн-просуванню винного бізнесу – для цього найняли інтернет-маркетологів та діджитал-спеціалістів. Це був свіжий ковток повітря для виробництва. Під час президентської кампанії гуртова ціна ящика вина від Trump Winery становила в середньому 300 доларів. Найкращі вина резервували для ресторанів.

Проте треба зазначити, що жодне вино Трампа не подавали у Білому домі за час його президентства.

Найпопулярніші вина Trump Winery

Одним з найвизначніших є класичних ігристих є Blanc de Blanc. Зараз воно коштує близько 50 доларів.



Blanc de Blanc \ Фото ebay

Не менш популярним є традиційне червоне сухе Meritage. Його ціна становить близько 27 доларів. Воно отримало найвищу оцінку – 93 бали – в авторитетному американському винному журналі Wine Enthusiast.



Meritage \ Фото The Best Wine Store