45-й президент США Дональд Трамп до того, как стать политиком, был успешным бизнесменом в сфере недвижимости, а еще шоуменом и телеведущим. И даже – виноделом.

История винодельни Трампа

Сначала усадьба Albemarle в Вирджинии принадлежала медиамангнату Джону Клюге. После развода Клюге с женой – фотомоделью Патрисией – производство перешло в ее собственность, сообщает Forbes.

Читайте также: Для первой леди: в честь Мелании Трамп назвали вино

Она решила серьезно заниматься виноделием и взяла кредит на расширение бизнеса в 65 миллионов долларов в Bank of America. На роль консультанта новой владелицы пригласили знаменитого Мишеля Роллана.

Винодельня стала успешной – ее вина подавали даже на приемах в Белом доме. Однако проценты по кредиту росли, а возможности их платить не было. Поэтому пришлось распродавать имущество.

И здесь счастливчик Дональд Трамп сумел договориться о выгодной цене. В 2011 году он купил имение, на котором висел 28-миллионный долг, всего за 6,2 миллиона долларов. Хотя сначала цена достигала почти 100 миллионов долларов.

Времена Трампа-бизнесмена

Трамп стал владельцем 45-комнатной усадьбы в георгианском стиле с видом на горы, виноградником площадью около 80 га и винодельней с производственной мощностью около 350 тысяч бутылок в год.



Имение в Вирджинии \ Фото AP / TASS

Будущий президент США сначала хотел превратить эту собственность в обычную гостиницу. Однако, затем передумал и решил все же производить вино с именной этикеткой.

Бизнесмен сохранил предыдущую команду профессионалов и передал винодельню в управление своему сыну Эрику. Производство переименовал в Trump Winery. Новое руководство сразу же заявило о высоком качестве продукта и продолжении традиций Томаса Джефферсона – президента США, который начал производить американское вино.

Интересно! Что пьют сильные мира сего: возможно, в списке ваше любимое вино

Также сын Трампа уделил внимание он-лайн продвижению винного бизнеса – для этого наняли интернет-маркетологов и диджитал-специалистов. Это был свежий глоток воздуха для производства. Во время президентской кампании оптовая цена ящика вина от Trump Winery составляла в среднем 300 долларов. Лучшие вина резервировали для ресторанов.

Самые популярные вина Trump Winery

Одно из самых известных классических игристых винодельни – Blanc de Blanc. Сейчас оно стоит около 50 долларов.



Blanc de Blanc \ Фото ebay

Не менее популярным является традиционное красное сухое Meritage. Его цена составляет около 27 долларов. Оно получило наивысшую оценку – 93 баллов – от авторитетного американского винного журнала Wine Enthusiast.



Meritage \ Фото The Best Wine Store