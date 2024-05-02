Весняне прибирання: 5 кроків, які допоможуть впорядкувати речі у шафі

Кожна зміна сезону потребує перегляду гардероба. Особливо актуально це навесні, коли приходить час відмовлятися від теплих речей та діставати легкі і яскраві образи.

Як найбільш ефективно прибирати у шафі та сортувати запаси одягу, щоб тримати гардероб упорядкованим, розповідаємо далі.

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Визначте свій стиль

Якщо ваша мета – систематизувати свій гардероб так, щоб він точно відображав ваш стиль, варто зупинитися, щоб сформувати бачення ідеального гардероба.

До прикладу, створіть віртуальні дошки стилів для вашої нової весняно-літньої колекції, користуючись Pinterest як джерелом натхнення для цієї діяльності.

Під час перебирання гардероба звертайтеся до своєї дошки, запитуючи себе, чи відповідають предмети стилю, який ви хочете створити для себе. Якщо щось дуже очевидно не пасує, найкраще – відпустити цю річ,

– каже радник із персонального стилю Джордан Столч.

Виокремте основні елементи

Стиліст Грейс Томас пояснює, що перший крок у будь-якому прибиранні гардероба, – це зібрати те, що ви носите найчастіше, і відокремити це від решти.

Якщо ви йдете на вечерю або одягаєтеся на роботу, до яких речей ви завжди звертаєтеся в першу чергу? Це має бути одяг, взуття та аксесуари. Ви можете побачити, які кольори, принти, силуети та фасони складають ваш поточний стиль, і це допоможе швидше фільтрувати решту речей,

– ділиться експерт.

Важливо залишати речі, які дійсно будете носити / Фото Freepik

Розділіться увесь одяг на категорії

Замість того, щоб ділити свій гардероб на дві купи – зберігати та викидати, модна експертка і стилістка Наїна Сінгла радить створити чотири купи речей: зберегти, подарувати, продати та "можливо".

Почніть витягувати предмети один за одним, приміряйте їх і починайте організовувати свої категорії. Після того, як купи будуть завершені, покладіть предмети для продажу та пожертвування в окремі пакети. Потім спробуйте ще раз стопку “можливо” та вирішіть, що залишити, подарувати чи продати,

– рекомендує жінка.

Відмовтеся від зайвої джинсової тканини

За словами фешн-стилістки та блогерки Тари Вест, коли справа доходить до джинсової шухляди, менше означає краще. Найкраще взагалі обмежитися лише трьома парами.

Велику трійку можна розбити на відтінки – один темний відтінок, один світлий відтінок і одна біла пара, або, якщо ваш стиль більше схиляється до трендів, можна вибрати три різні стилі, наприклад, одні широкі джинси, одні – з високою талією та одну укорочену пару,

– пропонує експертка.

Не чекайте, щоб позбавитися непотрібного одягу

Вживані речі можна здавати на переробку, віддавати благодійним організаціям, продавати на розпродажах або передавати знайомим. Є також некомерційні організації, які готові приймати тканину та текстиль у будь-якому стані.

Секрет у тому, щоб не відкладати цю справу, та не засмічувати шафу тим, щоб більше не пасує.