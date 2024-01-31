Творчі способи використання ароматів у вашому домі та поради щодо того, як зберегти приємний і свіжий запах у приміщення, розповідаємо далі.

Також цікаво Закип'ятіть ці спеції, щоб у домі добре пахло: простий лайфхак для ідеального аромату

Усунення неприємних запахів

Для приємного аромату у домі важливо не лише додавати гарні ароматизатори, а й усувати неприємні запахи.

За словами експертки з ароматів Крістен Памфрі, щоденна п’ятихвилинна рутина для гарного аромату у приміщенні полягає в тому, щоб помити туалет очисником, а потім винести сміття.

Ви можете швидко збризнути свій сміттєвий бак ароматичним кімнатним спреєм, і це ще більше освіжить його, – додає вона.

Пахощі як потужний засіб для ідеального домашнього аромату

Свічки та ароматичні дифузори – це чудові засоби для дому, але свій арсенал можна розширити пахощами, які потрібно підпалювати. Це швидкий і потужний спосіб зробити ваш дім ароматним, особливо перед візитом гостей.

Автомобільні ароматизатори для домашнього побуту

Це може бути несподіванкою, але ароматизатори для машини можна використовувати для невеликого простору вдома. Зокрема для того, щоб освіжити шафу.

Завдяки цьому одяг буде мати приємний запах. Це особливо важливо для тих, хто не любить використовувати мийні засоби з сильним ароматом.