Тенденції 90-х повертаються: як підібрати ідеальний відтінок рум'ян

Тенденції у макіяжі постійно змінюються й нині актуальні такі прийоми, які підкреслюють природню красу. Це стосується й рум'ян, техніка нанесення яких також змінюється.

Візажисти наголошують, що епоха чіткого контурингу вже відходить у минуле, натомість варто зосередитися на природній красі. Щоб ідеально підкреслити овал обличчя, необхідно правильно підібрати колір рум'ян. Тому б'юті-експерти поділилися порадами, як підібрати ідеальний відтінок.

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Як підібрати ідеальний відтінок рум'ян

Відома візажистка Емілі Грей розповіла, що нині у макіяжі спостерігається техніка 80 – 90-х років, коли жінки наносили на щоки різні відтінки рум'ян, щоб отримати ідеальний колір. Хоча й нині спостерігається тенденція "що менше – то краще", однак тренд на поєднання двох і більше відтінків рум'ян набирає популярності.

Візажистка наголошує, що така техніка є набагато кращою, адже замість нашаровування різних косметичних засобів, можна взяти 2 – 3 відтінки рум'ян і отримати ідеальний колір, який пасуватиме різним кольорам шкіри.

Деніел Мартін, відомий візажист, розповів, що найпростіший спосіб знайти свій колір рум'ян – це порівняти його з природним відтінком губ. Цей лайфхак допоможе підібрати 2 – 3 відтінки й отримати ідеальний тон до своєї шкіри.

Перевірте рум'яна на щоках, щоб побачити, чи "збігається" тон з вашим природним кольором губ або помадою. Якщо рум'яна занадто яскраві чи навпаки – бліді, слід вибрати інший відтінок,

– пояснив візажист.



Як отримати ідеальний відтінок рум'ян / Фото Freepik

Власницям світлої шкіри може бути складно підібрати відтінок, адже яскраві кольори створять різкий контраст. У таких випадках варто використовувати світло-рожеві рум'яна, а потім – поступово додавати темніших кольорів. З середнім тоном шкіри варто обирати кілька відтінків рожевих рум'ян.

Середні тони шкіри, як правило, більш засмаглі – на них матиме чудовий вигляд поєднання рожевих і персиково-рожевих кольорів,

– додала візажистка Шер Вебб.

Жінкам зі смаглявою шкірою можна сміливо обирати червоні або ягідні відтінки рум'ян. Візажисти радять починати з коралових відтінків, а потім переходити до ягідних, щоб отримати ідеальний збалансований відтінок рум'ян.