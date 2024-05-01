Визажисты отмечают, что эпоха четкого контуринга уже уходит в прошлое, вместо этого стоит сосредоточиться на естественной красоте. Чтобы идеально подчеркнуть овал лица, необходимо правильно подобрать цвет румян. Поэтому бьюти-эксперты поделились советами, как подобрать идеальный оттенок.

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Как подобрать идеальный оттенок румян

Известная визажистка Эмили Грей рассказала, что сейчас в макияже наблюдается техника 80 – 90-х годов, когда женщины наносили на щеки разные оттенки румян, чтобы получить идеальный цвет. Хотя и сейчас наблюдается тенденция "чем меньше – тем лучше", однако тренд на сочетание двух и более оттенков румян набирает популярность.

Визажистка отмечает, что такая техника намного лучше, ведь вместо наслаивания различных косметических средств, можно взять 2 – 3 оттенка румян и получить идеальный цвет, который подойдет разным цветам кожи.

Дэниел Мартин, известный визажист, рассказал, что самый простой способ найти свой цвет румян – это сравнить его с естественным оттенком губ. Этот лайфхак поможет подобрать 2 – 3 оттенка и получить идеальный тон к своей коже.

Проверьте румяна на щеках, чтобы увидеть, "совпадает" ли тон с вашим естественным цветом губ или помадой. Если румяна слишком яркие или наоборот – бледные, следует выбрать другой оттенок,

– объяснил визажист.



Как получить идеальный оттенок румян / Фото Freepik

Обладательницам светлой кожи может быть сложно подобрать оттенок, ведь яркие цвета создадут резкий контраст. В таких случаях следует использовать светло-розовые румяна, а затем – постепенно добавлять темные цвета. З средним тоном кожи стоит выбирать несколько оттенков розовых румян.

Средние тона кожи, как правило, более загорелые – на них будет отлично смотреться сочетание розовых и персиково-розовых цветов,

– добавила визажистка Шер Вебб.

Женщинам со смуглой кожей можно смело выбирать красные или ягодные оттенки румян. Визажисты советуют начинать с коралловых оттенков, а затем переходить к ягодным, чтобы получить идеальный сбалансированный оттенок румян.