Як відновити нігті після постійного манікюру: 4 важливі кроки

Регулярний манікюр – це, звичайно, гарно, однак часте покриття гель-лаком іноді може стоншувати нігті, тож періодично їм може знадобитися відпочинок та відновлення.

Як допомогти нігтям швидше відновитися, якщо ви вирішили відпочити від постійного покриття, розповідаємо далі.

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Вкоротіть нігті

Після зняття гелю нігті завжди стоншені. Не прагніть відростити їх одразу, вони ламатимуться після зняття щонайменше кілька місяців.

Щоб мінімізувати цю проблему, обріжте нігті максимально коротко, водночас додатково зміцнюйте їх і відмовтеся навіть від звичайного покриття лаком, щоб не навантажувати пластину ще більше.

Не шліфуйте пластину

Часто після зняття манікюру хочеться максимально відшліфувати нігті, однак так робити не варто. Інакше ви ще більше травмуєте нігтьову пластину, спилюючи й так тонкий шар нігтя.

Натомість підпиляйте найбільш шорсткі ділянки, але далі тільки зволожуйте і додавайте живлення для нігтів. Відмовтеся від обробки верхньої частини нігтя до повного його відновлення.

Подбайте про кутикулу

Кутикулу важливо не тільки вчасно видаляти, а й зволожувати та живити її.

Якщо у вас тонка кутикула, можна просто відсувати її апельсиновою паличкою, а ось від щільної краще позбуватися обрізаючи.

Після видалення обов'язково використовуйте засіб на основі олії абрикоса або оливи – вони відмінно живлять ніготь, і кутикула вже не відростатиме такою сухою.

Робіть ванночки

Щоб допомогти нігтям відновлюватися ще швидше, використовуйте ванночки для зміцнення пластини. Для цього модна розпарювати руки у ванночках з рожевою сіллю з додаванням олії, щоб пом'якшити дію солі на шкіру. Водночас робити ванночки частіше двох разів на тиждень не слід – так є ризик пересушити шкіру.