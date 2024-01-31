Як ефективно відновлювати сили після напруженого дня, щоб знизити рівень стресу, поліпшити якість сну і підвищити продуктивність, розповідаємо далі.

До теми Зробіть це вранці: 5 справ, які допоможуть бути продуктивнішими

Релаксаційні техніки

Медитація та дихальні вправи допомагають знизити рівень стресу та заспокоїти розум.

Приділіть 10-15 хвилин медитації або просто глибокому диханню в тихому, відокремленому місці. Або займіться його чи легкою розтяжкою. Вони допоможуть розслабити м'язи й поліпшити кровообіг після довгого дня сидіння.

Якісний сон

Створіть комфортне середовище для сну: переконайтеся, що ваша спальня темна, прохолодна і тиха.

Дотримуйтеся режиму: лягайте спати й прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні дні.

Здорове харчування

Уникайте важкої їжі перед сном. Віддайте перевагу легким білкам, овочам і цільнозерновим продуктам.

Також пийте достатню кількість води. Зневоднення може посилити втому.

Фізична активність

Коротка прогулянка допомагає "перезавантажити" мозок і поліпшити настрій, а активність помірної інтенсивності, така як плавання або велоспорт, може підвищити рівень енергії.

Хобі та інтереси

Заняття, які приносять задоволення, малювання, читання, гра на музичному інструменті або будь-яке інше хобі, допоможуть відволіктися від робочих завдань і розслабитися.

Обмеження екранного часу

Уникайте електронних пристроїв перед сном: світло від екранів може порушити ваш природний цикл сну.

Ванна або душ

Тепла ванна або душ – не тільки розслабляє тіло, а й допомагає заспокоїти розум, особливо перед сном.

Соціальна взаємодія

Проведення часу з сім'єю або друзями може бути чудовим способом зняти стрес.

Планування наступного дня

Записуйте завдання на наступний день – це допомагає зменшити занепокоєння і дає відчуття контролю над своїм часом.

Практика вдячності

Запис позитивних моментів дня допомагає сфокусуватися на хорошому і підвищує загальне задоволення життям.