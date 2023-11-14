Стажерка-трихологиня Фуонг Фам пропонує простий і доступний метод. Він не тільки результативний, а ще й не затратний, зауважує 24 Канал. Як за допомогою всього двох інгредієнтів створити маску для волосся, що допоможе досягти бажаної довжини, – розповідаємо далі.

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Маска всього з двох інгредієнтів: що потрібно

Мабуть, усі добре знають, що відрощування довгого волосся – справа не з легких. Продукти, які обіцяють миттєвий результат, здебільшого коштують дорого і водночас не завжди діють.

Однак, якщо ви хочете стимулювати ріст волосся, не обов'язково витрачати великі суми на розрекламовані бренди. Стажерка-трихологиня Фуонг Фам запевняє, що маска з усього двох доступних інгредієнтів може бути не менш ефективною.

У своєму тіктоці блогерка поділилася простим рецептом маски, яка має зробити волосся здоровим, а також допомогти йому рости швидше. Для цього, за її словами, достатньо змішати оливкову олію та мелені кавові гранули в мисці, а потім нанести отриману суміш на коріння волосся пальцями. Щоб досягти максимального ефекту, слід одягнути шапочку для душу на 30 хвилин, після чого змити маску та висушити волосся феном.

Такий масаж мікрочасточками працює, як чудовий скраб. Кава ефективно очищує шкіру голови та стимулює волосся рости швидше, а оливкова олія – живить та насичує його.