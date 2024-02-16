Будуть міцними та довгими: прості способи відростити нігті в домашніх умовах

Міцні довгі нігті – це мрія кожної жінки. Однак досягнути її буває нелегко, адже руки найчастіше піддаються впливу зовнішніх подразників: холод, вода, агресивні засоби для прибирання не найкращим чином позначаються також і на нігтях, роблячи їх крихкими й ламкими.

Якщо хочете відростити довгі нігті, розповідаємо важливі способи, щоб зміцнити їх і назавжди забути про нарощування.

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Харчуйтеся збалансовано

Гарне харчування – основа здорових нігтів. Переконайтеся, що у ваш раціон входять різні вітаміни та мінерали, необхідні для росту нігтів, такі як біотин, вітамін Е, залізо і цинк. Додавайте у свій раціон такі продукти, як яйця, горіхи, листову зелень і нежирні білки, щоб забезпечити нігті поживними речовинами, необхідними для їхнього росту.

Пийте достатньо води

Гідратація є ключем до загального здоров'я, включно зі здоров'ям ваших нігтів. Вживання достатньої кількості води допомагає запобігти зневодненню, яке може призвести до ламкості та повільного росту нігтів. Намагайтеся випивати не менше восьми склянок води на день, щоб ваші нігті й тіло були добре зволожені.

Дбайливо доглядайте за нігтями

Поводьтеся з нігтями дбайливо, щоб уникнути ламкості та пошкоджень. Використовуйте м'яку пилочку для надання форми нігтям та уникайте агресивної обробки, яка може їх послабити. Під час обрізання вибирайте м'яку заокруглену форму, щоб знизити ризик зачеплення і ламання. Крім того, захищайте свої нігті, надівши рукавички під час роботи по дому, пов'язаної з водою або агресивними хімікатами.

Зволожуйте руки

Як і шкіра, ваші нігті потребують регулярного зволоження. Щодня наносьте живильну олію для кутикули або зволожувальний крем для рук, щоб зберегти нігті зволоженими й запобігти їхній сухості та ламкості. Здорові, зволожені нігті менш схильні до ламкості та розшаровування.

Уникайте агресивних засобів для нігтів

Деякі продукти для нігтів, такі як рідини для зняття лаку на основі ацетону і сильні клеї, можуть бути агресивними для нігтів і перешкоджати їхньому росту. Вибирайте м'якші засоби для зняття лаку без ацетону і лаки для нігтів, що не містять шкідливих хімікатів. Дозвольте нігтям дихати, періодично очищаючи їх від лаку.

Регулярно робіть масаж

Стимулювання кровообігу навколо нігтів – ще один ефективний спосіб прискорити їхній ріст. Акуратно масажуйте нігтьові ложа круговими рухами протягом кількох хвилин щодня. Це не тільки покращує приплив крові, а й допомагає розподіляти поживні речовини по матриксу нігтя, де формуються нові клітини.