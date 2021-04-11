Як виглядають люди, коли дивляться порно: пікантні фото, які вас потішать

Ви колись задумувалися, як виглядають люди під час перегляду порно? Малоймовірно. А-от фотограф Патрік Струйс навіть організував спеціальний фотопроєкт, присвячений цій темі. Вийшло дуже оригінально.

Щоб організувати такі "порно-портрети", Патрік запросив кількох жінок та чоловіків до студії, де вони мали просто переглянути кілька пікантних відео. Він знімав їхню реакції, яка вийшла дуже різноманітною і кумедною: від шоку та обурення – до шаленого захвату і справжнього здивування.

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Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Учасники проєкту знали, що їх фотографують. Утім, на фотографіях немає жодної фальшивої емоції. Патрік дуже влучно піймав вдалі моменти.

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

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Може здатися, що учасники фотосесії повністю оголені. Але це зовсім не так.

Насправді дівчата були в топах, а чоловіки – без сорочок та футболок. Ми спеціально хотіли показати їх нібито оголеними. Адже люди певним чином, не в буквальному сенсі, відкривають себе, коли переглядають такі відео, – пояснює Патрік Струйс.

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

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Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

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Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

Фото Patrick Struys

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Фото Patrick Struys