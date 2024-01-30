Щоб не витрачати гроші на фітнес-інструкторів, деякі люди стали використовувати штучний інтелект. Як він допомагає займатися спортом, розповідаємо далі.

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Як штучний інтелект допомагає худнути

26-річна тікток-блогерка Міранда в одному зі своїх роликів розповіла, як використовує штучний інтелект для тренувань.

У нинішньому економічному кліматі ви, ймовірно, не можете дозволити собі особистого тренера. Можливо, ви навіть не можете дозволити собі тренажерний зал прямо зараз, або ви навіть не можете дозволити собі будь-яке обладнання для тренувань. Це спосіб спрацює для вас – я живий доказ,

– наголосила дівчина.

Потім Міранда поділилася знімком з екрана з інформацією, яку вона ввела в ChatGPT, щоб налаштувати свої тренування. У чат-боті дівчина вказала особисті дані, її фітнес-цілі, вправи, які їй подобаються і не подобаються, а також свій ідеальний графік тренувань.

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На основі інформації, яку вона приписала, ChatGPT склав щоденний план тренувань для досягнення оптимальних результатів, зазначивши конкретні вправи, повторення та обладнання, яке дівчина має використовувати під час кожного тренування.

ChatGPT полегшує моє життя. І це безкоштовно,

– підсумувала блогерка.

Як дівчина займається спортом за допомогою ChatGPT: дивіться відео

Однак Міранда не єдина, хто використовує штучний інтелект для занять спортом. Про свої успіхи завдяки ChatGPT розповіла також Робін. Дівчина важила понад 200 фунтів (орієнтовно 90,7 кілограма) у липні, коли попросила чат-бот надати їй план здорового харчування та фітнесу, щоб вона скинула вагу до грудня минулого року.

Протягом кількох місяців блогерка, яка наразі публічно не розкрила, чи досягла вона своїх цілей щодо схуднення, розповідала про свій прогрес.